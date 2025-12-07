首次！3艘陸公務船「台海淺灘」演練搜救

大陸福建省海事局與交通部等單位於7日首次在台灣淺灘海域進行搜救應急演練，派出3艘公務船參與行動。演練地點位於澎湖七美西南方55公里處的台灣灘，靠近台海中線以西的大陸地區。此舉引發台灣方面關注，海巡署認為這是對台灣的「騷擾」而非執法行動，並表示已完全掌握陸方船艦動態。專家指出，大陸此舉意在展現對台灣海峽的管制能力，以軟性方式彰顯治權。

此次參與演練的船隻包括重達6600噸的大型巡航救助船「海巡06」、「海巡0802」及遠洋救助船「東海救115」。大陸官媒公開了演練照片，將此行動定調為台海中部執法兼搜救行動。國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，雖然陸方船隻沒有進入台灣領海或禁限制水域，但此次活動覆蓋台灣淺灘在澎湖一帶水域，意在展現對台灣海峽的管制能力，以軟性的調子展現治權。

據了解，陸方演練位置在台海中線以西靠大陸地區，由於台灣灘治權未劃入台灣領海或鄰接區，屬於爭議海域，海巡署只能保持警戒並全程掌握艦船動態，而無驅離執法權。對此，立委王定宇認為這是不折不扣侵犯台灣對這個水域的管轄權，他表示會要求海巡署以及海軍協調，強化對這片水域的執法，該驅離就驅離。

海巡署公關科長歐玉飛則指出，大陸方面又再用魚目混珠不實言詞混淆海域位置，企圖對台灣進行灰色地帶侵擾和認知作戰。他強調海巡署將堅定執法，嚴密監控中國船艦動態。面對中共運用非軍事手段擴張主權的策略，這次事件也考驗台灣方面的應變能力與底線拿捏。

