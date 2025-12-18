首款三折機問世！三星Galaxy Z TriFold登台亮相 驚人價格曝光

科技中心／王文承報導

Galaxy Z TriFold 闔起時厚度僅12.9mm，比前五代 Fold系列更加纖薄；展開後厚度進一步縮減至3.9mm，成為三星史上最薄的 Galaxy 裝置。（圖／記者王文承攝影）

台灣首款三折疊手機正式問世！三星首款三折疊機Galaxy Z TriFold正式登場，並宣布台灣為全球僅六個首發市場之一。Galaxy Z TriFold將於明（19）日上市，售價為8萬9900元。手機展開時厚度僅3.9mm，為三星迄今最薄的Galaxy行動裝置；尺寸方面，折疊後為6.5吋直立式手機，展開後則為10吋內頁螢幕，幾乎等同將一台平板隨身放入口袋。

三星首款三折機登台亮相 價格一次看



台灣三星電子總經理梁準原表示：「自2019年推出首款折疊機以來，三星持續以創新引領產業變革，打破常規、挑戰極限。如今，折疊技術正式進入『三折疊』時代，Galaxy Z TriFold完美體現工藝、效能與創意的全方位蛻變。台灣身為全球科技樞紐，在 AI 與技術領域扮演關鍵角色，也樂於擁抱潮流科技，讓三星在折疊市場屢創佳績。」

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙進一步指出，Galaxy Z TriFold售價為8萬9900元，將於明（19）日正式開賣，並強調購機用戶可同步享有專屬尊榮VIP服務。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙（右）指出，Galaxy Z TriFold售價為8萬9900元，將於明（19）日正式開賣，並強調購機用戶可同步享有專屬尊榮VIP服務。 （圖／記者王文承攝影）

Galaxy Z TriFold專屬尊榮服務內容：



全通路購買即享 一年延長保固（共2年）

購機一年內提供 2 次免費螢幕保護貼服務

保固期間如需維修，透過客服中心報修可享 專人免費到府收送

特定門市提供 專屬備用機Galaxy Z Fold7

親訪服務中心可享 優先受理服務

在機身設計上，Galaxy Z TriFold闔起時厚度僅12.9mm，比前五代 Fold系列更加纖薄；展開後厚度進一步縮減至3.9mm，成為三星史上最薄的 Galaxy 裝置。折疊後的6.5吋機身握感與一般手機無異，便於隨身攜帶；展開後的10吋大螢幕，相當於三個6.5吋手機螢幕並排，帶來平板等級的視覺震撼。

在耐用性方面，三星表示，Galaxy Z TriFold主螢幕已通過超過20萬次折疊測試，相當於連續五年、每天折疊約100次，並搭配多種情境模擬評估，全面驗證長期使用的可靠度。機身邊框採用Advanced Aluminum，轉軸外罩則使用高強度鈦合金材質，在維持優雅外型的同時，也兼顧堅固耐用。

效能表現方面，Galaxy Z TriFold搭載Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，提供旗艦級運算效能；相機系統則延續Galaxy指標性的2億畫素超高解析度主鏡頭，無論日常拍攝或專業創作，都展現強勁實力。

