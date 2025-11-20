首款無縫地圖RO手遊《RO仙境傳說：世界之旅》1月15日正式推出，同步公開代言人林依晨

由Gravity Game Vision 發行的首款大世界MMORPG手遊《RO仙境傳說：世界之旅》今（20）日正式定檔2026年1月15日全平台公測，並官宣重磅代言人——「青春女神」林依晨。和RO同在2002年出道的她，與遊戲擁有平行的成長軌跡：她既是陪伴七年級生、八年級生成長的青春印記，也從未止步於經典，持續透過多元角色實現演藝生涯的超越，堪稱一場與RO的「雙向奔赴」。

適合所有RO世代一同冒險的《RO仙境傳說：世界之旅》（來源：Gravity Game Vision官方提供）

林依晨，這個名字貫穿我們青春的螢幕時光。她曾以莽撞真誠的角色教會我們勇敢，也以成熟獨立的形象陪伴我們成長。她曾說：「有能力做到100分，就不要只做到90分。」這份對演繹的執著，正與《RO仙境傳說：世界之旅》致力以最高誠意與品質回饋玩家的初心同頻共振。在上市版本，林依晨也將和冒險者們在遊戲中相遇，一起解鎖青春任務。

《RO仙境傳說：世界之旅》193攻速還原，是給所有RO玩家的答案（來源：Gravity Game Vision官方提供）

減負，不應以犧牲經典為代價

林依晨曾感慨：「人生最珍貴的莫過於時間，多陪伴在你愛的人身邊吧。」我們深知，許多曾經並肩的老友，正被生活和工作推著各自奔忙，在遊戲中漸漸失聯。為此，《RO仙境傳說：世界之旅》優化各類減負設計，願成為你兩全的答案：自動尋路戰鬥，讓你專注現實生活；自定義公會活動時間，再也不必急匆匆趕場；更可免費體驗離線掛機功能，持續累積資源與經驗！《RO仙境傳說：世界之旅》讓我們不再因忙碌而走散，輕鬆歸來，等級與資源從未落後。

媽媽再也不擔心我爆肝啦（來源：Gravity Game Vision官方提供）

研發團隊深信：減負，不應以犧牲經典為代價。从執著於還原ASPD 193「一秒七刀」的極致手感，到遊戲每一處細節的打磨，如目前研發團隊系統性地進行PC端界面、操作邏輯等經典元素的復刻與優化，致力於帶來更純粹的冒險體驗。

在這裡，開啟你的第二人生

在「幾乎所有物品均可交易」的《RO仙境傳說：世界之旅》中，怎麼少得了一套完善的「生活職業」呢！曾幾何時，小編也曾在默默撿材料、做藥水，還能有富餘的藥水捐獻公會！在遊戲中，「採集」、「釣魚」、「挖礦」、「煉藥」、「烹飪」、「冶煉」、「工藝」七大生活技能自由學習，產物可上架交易行，賺取更多財富，在「全自由交易」的RO世界發展你的第二人生！遊戲更貼心給到「重置」功能，允許一鍵重置生活職業，重新選擇人生道路再出發！

我靠手藝在RO富甲一方！（來源：Gravity Game Vision官方提供）

我們的青春冒險即將起航！《RO仙境傳說：世界之旅》將於12月11日開啟遊戲上市前的最後一次品質測試——「燃心終測」。期待已久的神槍手將閃亮登場，初心者們也將體驗到各職業二轉進階、家園係統等諸多新版本內容！同時，在本輪測試中，儲值額度將獨立計算，並享受最高300%儲值返利，真正實現「小投入、大回餽」，千萬不要錯過喔！

