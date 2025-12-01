首沐設計：賦樂雅居 構築張弛有度的優雅住家秩序
【撰文｜王程瀚、圖片提供｜首沐室內裝修設計有限公司】
真正卓越的空間，從來不是依賴堆疊浮誇線條與奢華元素所組成，而是在每一個恰到好處的安排裡，展現最純粹的優雅。首沐設計針對這間坐落於繁華市區內的大樓建案，強調讓重心回歸到生活本質：成熟卻不冰冷，細膩卻不繁複。透過精準比例與柔和氛圍，為屋主一家人創造一個能夠徹底滿足生活需求的住所，也同時展現團隊在美學素養方面的專業與自信。
家的旋律由此展開
走進本案，最先映入眼簾的是靜靜佇立在客廳的大鋼琴。琴鍵的光澤，彷彿為家的主題奠定基調，沉穩且充滿生命力。屋主是一對年輕夫妻與兩位孩子：先生為知名牙醫師，太太乃是知名大提琴音樂家，生活步調需要同時容納專業演出與家庭日常。因應這樣的需求，設計師重新梳理格局，讓家能隨著舒適節奏緩緩展開。
原始三房格局被重新劃分為二房加上一間開放式書房／琴房，讓音樂練習、教學與親子互動在同一片視線裡自然發生。原本封閉的廚房打開後，與客餐廳相連，形成一條清晰路徑，使家庭的社交活動凝聚在開放而流暢的環境中。全屋規劃大量隱藏式收納，將櫃體巧妙融入牆面與造型之中，機能被妥善配置，並順勢維持整體畫面的純淨。
材質之間的流暢對話，是這個家的靈魂。自玄關延展至客廳的大理石鋪面，勾勒豪邁大氣的風格，與木質肌理交錯後，營造出溫潤層次。金屬板在轉折處精準修飾，形塑冷暖並存的強烈張力；布料則增添柔軟觸感，讓人一坐下便感到安心。餐桌與中島延續石材語彙，俐落卻不顯厚重，讓餐廚以一種內斂方式成為家的重心。
看見在時間裡流動的設計細節
天花的弧線收邊，塑造出內凹的穹頂效果。夜裡燈帶啟動時，光暈沿著弧面緩緩推進，彷彿時間都慢了下來；另外搭配線條燈與磁吸式軌道燈，提供彈性的照明邏輯，令平常日與款待賓客之間能迅速切換。主臥室內設有更衣室，動線井然有序；餐廳後方另闢儲物間，進一步鞏固生活便利性。甚至在玄關入口處安裝一片特選大理石，替來訪者拉開序幕，暗示這裡是一個秩序鮮明的場域。
在施工過程中，最考驗功力的無疑是弧形轉角與石材的銜接。設計師與廠商多次現場討論，最終以細緻刻線處理，讓曲面與石材能完美融合，不留任何補土痕跡。客廳電視牆同樣是團隊與屋主偏愛的亮點，從玄關一路延伸，視覺的連續性讓公共區域產生穩定律動。當夜幕降臨，穹頂燈光被點亮，陰影與弧線猶如樂章間的休止符，讓公領域充滿呼吸感，當訂製家具、大尺寸電視與鋼琴一一到位後，家的樣貌也隨之完整。
設計師為本案取名「賦樂」，這個名字既呼應了男主人牙醫師和女主人音樂家身分，也象徵全家人安然自得的愜意狀態。當材料、光線與動線被調整至合拍，空間不需要誇張姿態，便能流露雋永經典的韻律，夫婦間的對話、孩子彼此的笑聲、鋼琴的旋律，都被妥當寫入同一首樂曲裡，琴聲不停歇，家的幸福節拍，仍將繼續流傳下去。
(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)
