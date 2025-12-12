首波冷氣團今來襲 使用熱水器要通風

記者吳典叡／綜合報導

中央氣象署昨日表示，入冬首波大陸冷氣團今晚南下，14至15日清晨為氣溫最冷的時段，臺南以北、宜蘭及花蓮低溫約12到15度。內政部消防署提醒民眾使用熱水器注意通風，注意防範因瓦斯熱水器使用不當造成一氧化碳中毒。

氣象署指出，今日受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭地區、大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機會，晚間大陸冷氣團南下，中部以北約3500公尺以上高山路段可能出現路面結冰或零星降雪；14至15日清晨為氣溫最冷的時段，中部以北及東半部整天偏涼冷，南部日夜溫差大；15日白天起大陸冷氣團減弱，各地大多為晴到多雲。

根據消防署統計，109年至113年總計發生122起一氧化碳中毒案件，其中，約88%、108起是因為屋外式熱水器安裝在通風不足場所而導致。提醒民眾天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，如果熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，可能導致一氧化碳中毒，呼籲使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，以確保居家安全。

消防署表示，民眾應依通風條件選擇正確型式的瓦斯熱水器，熱水器如果裝設在室內或有加蓋窗戶的陽臺，應改用有強制排氣功能的FE式（半密閉強制排氣式），或FF式（密閉強制供排氣式）熱水器；如安裝錯誤，要儘快請合格承裝業技術士協助遷移或改善。

消防署提醒，正確安裝熱水器，防範中讀意外發生。（消防署提供）