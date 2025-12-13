首波冷氣團今晚報到！全台急凍冷4天 低溫下探10度

今(13)日下午起冷空氣漸逐南下越晚越冷，強度為今年首波能降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 受到華南雲系影響，迎風面上午已有雨勢，對此，氣象專家吳德榮指出，今(13)日下午起冷空氣漸逐南下越晚越冷，強度為今年首波能降至「大陸冷氣團」標準的冷空氣，本島平地將挑戰10度以下低溫，高山也有下雪的機會。

吳德榮指出，今(13日)下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。各地區氣溫為：北部22降至13度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至28度。

根據最新歐洲預報，明日起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，至16日都屬於陽光下舒適、早晚很冷的狀態。明晚、15日晨及16日晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。至於3500公尺以上高山，僅今日下半天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」(水氣、氣溫)，是否能順利飄雪尚待觀察，而明日起轉乾，飄雪條件更差。

而16日白天起、17日冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；18日西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；三天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣；19日有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度各國的模擬差異很大，需再觀察。

