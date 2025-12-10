首波冷氣團來了！最冷探12度「高山連2天下雪」 一週雨區出爐

記者蔣季容／台北報導

最冷時間點是週日至下週一清晨，北部下探12度。（圖／氣象署）

首波大陸冷氣團要來了！中央氣象署今（10）日表示，明天東北季風南下，北部及東半部降雨機率高。週六開始受到大陸冷氣團影響，最冷時間點是週日至下週一清晨，北部下探12度，中部以北3500公尺高山有機會降雪。不過下週一白天溫度就會較回升，整體高溫約18至22度，到了週二全台明顯回暖。

氣象署預報科長林秉煜說明，今天各地高溫都有26至28度，不過晚上溫度會掉得很快，民眾要留意日夜溫差。明天東北季風南下，北部、東半部降雨機率高，金門、馬祖及西半部也要留意濃霧及低雲。

林秉煜指出，週六下半天受到冷氣團影響，迎風面降雨機率增高，最冷時段是週日至下週一清晨（15日），北部下探12至14度，南部14至16度，中部以北3500公尺高山有機會降雪。下週一白天溫度就會較回升，整體高溫約18至22度，到了週二冷氣團減弱，回升會更明顯。

降雨方面，週四基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週六桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署）

週日至下週一受到大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，週日中部以北山區亦有零星短暫雨。

