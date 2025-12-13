首波冷氣團來襲恐跌破10度低溫！3族群快做「護心4招」避中風心梗風險

記者簡浩正／台北報導

氣溫驟降有心梗、中風風險，國健署提醒三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤需提高保暖警覺。（示意圖／資料照）

首波大陸冷氣團將在今（13）日午後起逐漸南下影響台灣，最冷時段落在下週一（15日），空曠地區不排除下探10度或以下。由於氣溫驟降有心梗、中風風險，國健署提醒三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤需提高保暖警覺，籲做好「避開低溫時段外出」等四件事，來護心護腦。

天氣風險分析師吳聖宇指出，冷空氣抵達前將先有水氣通過，白天部分地區仍有短暫降雨，入夜後轉為乾冷天氣，氣溫明顯下滑，明起各地感受轉涼，最冷時段落在下週一（15日），空曠地區不排除下探10度或以下。

國健署表示，近期氣溫明顯下降，日夜溫差持續擴大，讓心血管負擔也隨之增加。依據衛生福利部113年國人死因統計，心臟疾病與腦血管疾病分居第2及第4位，一年奪走約3.6萬名國人生命。因應低溫來襲或天氣濕冷時，血管收縮、血壓升高，容易誘發急性心肌梗塞與中風。提醒三高族群、心血管疾病患者及長者在冬季尤需提高保暖警覺，掌握正確做法才能降低低溫帶來的健康風險。

國健署提醒民眾掌握以下4招，降低心肌梗塞與中風風險：

1、避開低溫時段外出：清晨及傍晚為氣溫最低時段，建議避免於低溫或溫差較大時外出，可與親友結伴同行相互照應。

2、穿對衣服更保暖：依溫度增減衣物，加強頭頸部及四肢末梢保暖，並維持衣著的活動靈活度。

3、補充溫水不輕忽：天冷時仍會流失水分，若水分不足，血液可能變得黏稠、增加心血管負擔。外出或運動時，建議每15分鐘飲用200–300毫升溫水，並避免含糖、咖啡因或酒精飲品。

4、留意心臟病或中風徵兆：若出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，或無法完成「微笑、舉手、說你好」任一動作等中風警訊，應立即就醫，把握黃金治療期。

國健署提醒，三高族群及心腦血管疾病高風險者應規律服藥、勿自行停藥，並密切留意氣溫變化，在低溫及大溫差期間確實做好保暖與自我監測4招，以降低心腦血管事件發生風險。

