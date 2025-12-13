首波冷氣團來襲！ 週六晚起降溫 北部低溫恐探10度

生活中心／綜合報導

入冬之後，第一波大陸冷氣團來襲，週六白天北部、宜蘭地區濕濕涼涼，中南部天氣相對穩定，但入夜之後，氣溫驟降，加上輻射冷卻效應影響，甚至350公尺以上高山有機會降雪。而這波週日到週一會是最冷時刻，各地將會冷的非常有感，部分平地低溫甚至下探10度。

氣象署預報員劉沛滕：「今天晚上開始，我們就受到大陸冷氣團南下影響，各地氣溫會逐漸下降。」入冬之後首波冷氣團真的來了，週六白天陽光露臉，但感受上還是偏涼，民眾走在街頭已經得開始包緊緊，北部迎風面雲還是比較厚，整天陰陰涼涼，東部有零星雨，南部相對穩定，入夜之後，全台開始降溫。氣象署預報員劉沛滕：「後續比較乾冷的空氣下來，降雨就會比較趨緩，而另外還有一部分，是從西往東移的一些，中低層水氣雲層。」

隨著冷氣團南下，週日北部低溫剩下15至16度，局部空曠地區更低溫，最冷時程落在週日晚上到下週一清晨，各地低溫明顯下降，局部地區下探10至12度，北部也只有13至14度。氣象署預報員劉沛滕：「整體來說這一週週間，大致上會是一個相對偏乾的天氣環境，由於天氣是比較晴朗的，我們預估到了週一的時候，白天受到陽光的照射，白天的氣溫就會稍微略為回升。」





第一波冷氣團來，不少民眾想追雪，氣象專家林老師說，確實全台各地都會冷得很有感，溫度加上濕度配合，高山有降雪機會。氣象署預報員劉沛滕：「預計在今天（13日）晚上之後，中部以北的山區，或是在宜花的高空山區，3500公尺以上的高山，才有一些零星降雪的可能。」高山活動，注意結冰、降雪，隨著大陸冷氣團週日南下，環境轉乾冷，只剩下東部、迎風面有零星雨，還有受到中層雲系通過，山區有雨，到了下週一會更乾，不過下週三另一波東北季風增強，下週四水氣又會多，簡單來說，未來一週，會有真正冬天的感覺，週六晚間到下週一最冷，要特別注意低溫保暖。





