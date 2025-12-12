首波冷氣團將報到！ 超商紛推「杯裝燒仙草」吸客

各大超商紛紛推出即食甜湯商品，其中「杯裝燒仙草」成為主打品項。（圖／東森新聞）





入冬第一波冷氣團即將報到，受到東北季風影響，北部與東部天氣已轉為濕涼，氣象預報指出，從星期六下半天開始，氣溫將明顯下滑，部分地區低溫甚至可能下探到10度以下。天氣轉冷，也帶動冬季暖食商機，各大超商紛紛推出即食甜湯商品，其中「杯裝燒仙草」成為主打品項。

隨著冷空氣南下，想喝一碗熱呼呼的燒仙草，不用再特地跑甜品店，走進超商就能買到。各家業者推出的杯裝燒仙草，用料相當豐富，Q彈的仙草搭配地瓜圓、芋圓與蜜紅豆，配料一樣不少，主打微波加熱後即可食用，方便又快速。

廣告 廣告

有民眾實際品嘗後表示，地瓜圓口感Q彈、不會過硬也不會太軟，部分品牌的仙草味道較濃，顏色也較深，整體風味表現不錯，芋圓與仙草的搭配相當適合冬天。不過也有消費者反映，部分產品甜度偏高，比較適合喜歡甜食的族群。

三大超商在燒仙草市場各有特色。7-ELEVEN主打配料豐富，除了紅豆與地瓜圓，還加入脆花生，口感層次較多；全家則以蜜紅豆與地瓜圓為主，甜度相對明顯；萊爾富走清甜路線，推出仙草熱湯，搭配燕麥、紅豆與綠豆，口味較為清爽。

業者看準冷氣團帶來的低溫需求，搶攻冬季甜湯市場，透過即食包裝與便利性，讓民眾隨時都能享受一碗熱仙草的「冬日儀式感」。隨著天氣愈來愈冷，哪一款燒仙草最對味，也成了消費者各自心中的選擇。

更多東森新聞報導

週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？

今雨彈最多！「大雨特報」轟炸4縣市 下波更冷時間曝

明東北季風減弱全台升溫！下週再迎兩波冷空氣探10度

