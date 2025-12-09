首波冷氣團將報到！ 週日起連3天恐跌破10度

今天全台各地低溫約在14至16度，提醒民眾注意保暖。（示意圖／方萬民攝）

今天（10日）東北季風減弱，水氣逐漸減少，西半部晴到多雲、日夜溫差大，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部也有零星降雨機率。氣象專家吳德榮提醒，週日晚（14日）、下週一晨（15日）及下週二晨（16日）將降溫，為入冬以來首波降到「大陸冷氣團」標準，本島平地低溫恐掉到10度以下。

中央氣象署今晨4時許發布陸上強風特報，東北風增強，今晨至明晚（11日）蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，今晨截至5時02分各地區平地的最低氣溫約在14至16度：北部（桃園大溪區）15.3度、中部（雲林古坑鄉）13.7度、南部（台南楠西區）14.2度、東部（花蓮壽豐鎮）15.8度。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明兩天天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。今日各地區氣溫為：北部15至28度、中部14至30度、南部14至30度、東部16至29度。

吳德榮說，明晚至週五（12日）迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲；週六（13日）下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，週日至下週二乾冷空氣南下，各地轉晴朗；週日、下週一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。週日晚、下週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準（台北觀測站≦14度），本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。模式仍會繼續微調，需持續觀察。

