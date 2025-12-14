首波冷氣團影響 清水地熱啟動總量管制

今年入冬以來首波大陸冷氣團影響，宜蘭縣人氣景點清水地熱遊憩區十四日湧入人潮，中午十二時十分啟動停車場總量管制，實施一出一進。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

再一個禮拜十二月二十一日（農曆十一月初二）是冬至；今年入冬以來第一波大陸冷氣團於十四日晚間起影響全台，宜蘭縣人氣景點清水地熱遊憩區十四日湧入人潮，中午十二時十分啟動停車場總量管制，實施一出一進，縣府工旅處表示，園區若啟動車輛總量管制，遊客可改搭接駁車入園。

清水地熱公園最受歡迎之處，就是遊客可以提著竹簍用溫泉煮蛋、玉米、香菇雞湯及蝦子、筊白筍等新鮮食材，在地熱煮食下，帶有獨特溫泉香氣，味道還特別鮮美，好吃又好玩，更有達人教學溫泉蛋煮法，九十五度水溫浸泡十二到十五分鐘最美味，吸引許多人嘗鮮試煮。

工旅處表示，清水地熱停車場有二百五十個小客車停車位，停車場客滿即啟動車輛總量管制，採一出一進放行，遊客可改搭國光客運綠１７從長埤湖風景區停車場至地熱公車，每十五至二十分鐘一班。

清水地熱營運時間上午九時到下午五時，園區停車位有時尚未開園就停滿，縣府工旅處建議遊客多利用定點接駁入園省時又方便。