首波冷氣團殺到「全台氣溫」一圖掌握！週日恐破12度 最冷時間一次看

2025首波冷氣團來襲，最冷落在12/14至12/15清晨，北宜低溫恐探12度並伴局部大雨及高山結冰風險 圖：氣象署／提供

[Newtalk新聞] 2025年首波冷氣團強勢來襲，全台氣溫將呈現溜滑梯式下跌。氣象署示警，這波冷空氣威力不容小覷，最冷時刻將落在週日(14)至週一清晨，北部與宜蘭低溫恐下探12至14度。在轉乾冷前，迎風面地區今明兩日須嚴防局部大雨，高山甚至有結冰降雪機率，民眾務必做好保暖準備。

入冬以來最有感的降溫即將登場，氣象署指出，這波冷空氣是2025年冬季的首波冷氣團，影響時間點相當關鍵。根據氣象署發布的一週溫度趨勢圖顯示，今(12)日與明日仍受東北季風影響，氣溫尚未明顯崩跌，但從週日開始，隨著冷氣團南下，各地氣溫將明顯下滑。氣象署強調，週日至週一清晨是這波冷空氣最強勁的時刻，屆時北部與宜蘭地區低溫預計僅剩14度左右，空曠地區更可能接近12度，中南部與花東地區早晚亦偏冷，民眾應特別留意日夜溫差。

在降雨方面，氣象署說明，天氣型態將呈現「先濕後乾」的轉折。今(12)日至週六(12/13)受東北季風影響，迎風面水氣充沛，氣象署特別提醒宜蘭、基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，出門務必攜帶雨具。然而，隨著週日冷氣團抵達，水氣將顯著減少，天氣轉為晴朗穩定，僅東半部與中北部山區有偶雨。氣象署進一步強調，週六晚間至週日，若水氣與低溫配合得宜，中部以北3500公尺以上高山不排除有結冰或零星降雪的可能，追雪民眾行車須注意安全。

對於未來的風浪狀況，氣象署表示，東北季風增強期間，沿海與離島地區風浪轉大，前往海邊活動需特別當心。此外，氣象署也針對行車安全提出呼籲，13日週六清晨中南部地區易有局部霧影響能見度，駕駛人應特別留意路況。展望下週天氣，氣象署指出，下週一白天起冷氣團減弱，氣溫將逐漸回升，下週二全台大致為晴到多雲的好天氣，僅東半部有零星雨，不過週三(12/17)至週四(12/18)東半部水氣會稍有增多，但整體氣溫波動已趨緩。

氣象署最後提醒，這波冷氣團雖然帶來寒意，但也將結束連日陰雨綿綿的狀況，週日起轉為乾冷天氣，陽光露臉的機會大增。這段期間除了注意保暖、預防感冒外，使用瓦斯熱水器及電暖器具時，也應注意室內通風及用電安全。

