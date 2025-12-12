首波冷氣團殺到！北台灣週末急凍12°C 中南部清晨也冷翻

【記者張綵茜／綜合報導】今（2025年）首波冷氣團將在週末報到，週日（14日）至下週一（15日）清晨全台明顯轉冷，北部、東部低溫恐探12度，中南部清晨也可能冷到14度以下；另今（12日）持續受東北季風影響，北部及東部為陰有短暫陣雨，整日偏涼，中南部則為晴時多雲天氣，白天較舒適，但早晚偏涼，日夜溫差大。

台灣即將迎來入冬以來最明顯的一波冷空氣。天氣風險公司分析師林孝儒表示，今年第一波冷氣團預計在明晚起發威，週日（14日）至下週一（15日）清晨是最冷時段，各地氣溫將明顯驟降。北部與東部高溫僅剩16-19度，清晨低溫更可能下探12-13度；中南部雖白天較為暖和，但早晚受輻射冷卻影響，清晨氣溫同樣可能落在12-14度，冷度不輸北台灣。

林孝儒指出，在冷氣團到來前，今明兩日白天仍持續受到東北季風影響，北部及東部為陰天且伴隨短暫陣雨，氣溫約落在18-24度之間，整體偏涼。迎風面從北海岸到東北部山區降雨機率高、時間長，民眾外出需留意行車視線及山區邊坡穩定情形。中南部則維持晴時多雲的天氣，白天舒適，但早晚溫差明顯，氣溫介於約18-27度。

林孝儒提醒，本波冷氣團影響持續到下週一，夜晚與清晨的寒意尤其明顯，長者、心血管疾病與呼吸道敏感族群務必特別注意保暖。隨著白天陽光增強，氣溫才會逐步回升，預估下週一白天冷空氣逐漸減弱，低溫才會回到較舒適的區間。

台灣即將迎來入冬以來最明顯的一波冷空氣。中央氣象署提供

