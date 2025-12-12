首波冷氣團殺到！平地恐下探10度以下 急凍時段曝

今年冬天首波冷氣團將在明（13）日晚間報到。（示意圖／東森新聞）





今年冬天首波冷氣團將在明（13）日晚間報到，中央氣象署提醒，這波冷空氣將在週日到週一清晨影響最明顯，全台將明顯轉冷，民眾務必留意保暖，尤其中部以北溫度下降幅度最大，台灣本島平地地區有可能下探10度以下低溫。



根據中央氣象署臉書粉專「報天氣」指出，今（12）日、明天水氣偏多，北海岸、宜蘭及大台北山區更可能出現較大的雨勢。週六新竹及苗栗到嘉義的山區也有局部降雨。週日（14日）冷氣團增強，中部以北與東半部整天偏冷，南部雖相對穩定，但早晚溫差大。

週一（15日）清晨將會是這波冷氣團造成台灣最冷的時候，本島平地有望下探10度以下的低溫，並且天氣型態轉為乾冷，日夜溫差大，受東北季風影響，週六深夜至週日中部以北3500公尺以上高山有機會出現路面結冰或零星降雪。

氣象署提醒民眾把冬衣準備好，週末低溫來襲，早晚尤其寒冷。此外，氣象署也提醒，受東北季風影響，民眾如到海邊活動務必注意風浪安全，前往高山的民眾也要留意結冰路段及可能降雪的情況，避免危險。

