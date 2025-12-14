首波冷氣團發威！鄭明典示警「最低溫還沒到底」 體感將剩6度

生活中心／朱祖儀報導

大陸冷氣團發威，鄭明典透露最低溫應是明日清晨。（示意圖／資料照）

受到大陸冷氣團影響，今（14）日清晨降溫明顯，最低溫僅10度左右。但前氣象局長鄭明典提醒，這波最低溫還沒到，應該在明日清晨會更寒冷。中央氣象署也指出，14日晚間至15日清晨是氣溫最低時刻，部分區域體感溫度可能只有6度。

鄭明典今日稍早在臉書提醒，最低溫時刻應該會在明日清晨，「這是多數人會感受涼意或『冷』的溫度，還沒到底，請注意保暖！」

天氣風險分析師林孝儒也指出，預估這波大陸冷氣團乾冷空氣影響到明日清晨，今日至明日清晨是最冷時段，預估北部至東部高溫約16至19度，低溫約14至15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至10至13度低溫；中南部高溫約20至25度，低溫約15至17度。

中央氣象署預報員劉沛滕則說，這波冷氣團降溫迅速、感受明顯，中部以北與東北部首當其衝。另外，由於風速加成，新竹市、苗栗縣及連江縣等地，15日清晨體感溫度只有6度左右，民眾務必做好保暖措施。

