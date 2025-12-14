首波冷氣團發威！鄭明典：「這些地區」體感恐剩6度…

生活中心／李筱舲報導



受大陸冷氣團南下影響，今（14）日清晨氣溫明顯下探，各地區體感溫度明顯轉冷，部分地區低溫約10度左右。不過，前氣象局長鄭明典提醒，低溫高峰尚未出現，預計明（15）日清晨會更寒冷。中央氣象署也表示，今（14）日晚間到明（15）日清晨將是這波冷氣團最低溫的時段，部分地區體感溫度可能降至6度。





首波冷氣團發威「最冷高峰」還沒到…氣象署示警「這些地區」體感溫度下探6度！

鄭明典透過臉書表示，明（15）日清晨將迎來這波大陸冷氣團的低溫高峰。（圖／翻攝中央氣象署官網）

廣告 廣告









鄭明典稍早透過臉書表示，明天清晨將迎來此次冷氣團的低溫高峰，這會是多數人感受到涼意或「冷」的溫度，提醒民眾務必做好保暖準備。中央氣象署指出，今（14）日受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；北部、東半部白天高溫僅17到20度；中南部高溫約23至25度。到了夜晚溫度更低，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度，尤其北部和宜蘭近山區，可能會出現10度以下的低溫。

首波冷氣團發威「最冷高峰」還沒到…氣象署示警「這些地區」體感溫度下探6度！

氣象署指出，部分區域受到強風影響，15日清晨體感溫度恐掉至6度。（圖／翻攝中央氣象署官網）

中央氣象署提醒，這波大陸冷氣團影響最為明顯的時段落在今（14）日晚間至明（15）日上午，局部地區可能會出現10度以下低溫，而新竹市、苗栗縣及連江縣等地區受到強風影響，15日清晨體感溫度恐僅約6度，民眾務必加強保暖，並留意日夜溫差變化，以免著涼。

原文出處：首波冷氣團發威「最冷高峰」還沒到…鄭明典：「這些地區」體感溫度下探6度！

更多民視新聞報導

2025「生活神技」一次看 「這招」20萬脆友全跪了…

LINE通話沒聲音！官方祭出「秒修復」大法

搭機遇哭鬧孩求助被拒…發文抱怨反遭網轟！

