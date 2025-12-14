首波冷氣團襲下探10度！ 穿厚衣.市場吃羹湯熱食暖身

新北市 / 綜合報導

受到冷空氣南下影響，全台各地氣溫明顯下降，今(14)日清晨最低溫落在新北市富貴角的12度。中央氣象署提醒，今日晚間至明(15)日清晨將是這波冷氣團最冷的時候，全台各地氣溫來到12度至16度的區間，北部近山區甚至可能會來到10度以下，要到週一白天才會漸漸回暖，我們也實際走一趟北投發現有民眾特別到泡湯區泡腳，還有許多人一大清早就到市場吃熱食暖暖身子。

熱呼呼的羹湯不斷冒著熱氣，實際走一趟北投中繼市場，民眾因應入冬的首波冷氣團，特別到溫暖的室內大快朵頤，記者VS.民眾說：「他吃到熱了呀，(吃到都熱了是不是)，吃熱食會比較舒服啦，比較暖和。」在室外的民眾也找到取暖的方式，特別到公園泡腳暖身。

民眾說：「酷啊，穿一件衣服就可以回家了，其他衣服丟包包裡面。」、「身體輕鬆，睡眠好睡一點，又吃得多。」紅通通的雙腳讓身子都暖起來了，畢竟入冬後第一波的冷氣團正式報到，全台各地明顯轉涼，今日清晨最低溫出現在新北市富貴角只有12度。基隆市彭佳嶼以及新北市三貂角，清晨同樣也在13度以下，預計在入夜後將越來越冷。

中央氣象署預報員曾昭誠說：「在藍色的區塊是低於10度的一個範圍，可以在看到整個苗栗以北，都有部分地區是會低於10度以下，那這些地方主要是受到輻射冷卻，或者是谷地一個比較地形影響，造成比較低溫，至於在中南部也是會有部分地區降到14度以下，那如果有輻射冷卻的話，可能會再更低個1到2度左右。」

提醒民眾，這一週天氣波動劇烈一定要備妥衣物注意保暖。

