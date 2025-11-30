首波冷氣團要來了！最冷時間曝光 鄭明典亮一圖示警

生活中心／游舒婷報導

中央氣象署表示，下波冷空氣將在下週二（12月3日）抵達，前中央氣象局局長鄭明典就在臉書上發出一張圖，說明台灣可能迎接首波大陸冷氣團。

鄭明典說明850百帕高度和溫度預報圖。（圖／鄭明典臉書）

鄭明典針對圖片說明，從850百帕高度的溫度預報圖中可以看出，色階代表不同的對應溫度，其中綠色與藍色交會的位置約為6度。在大氣呈飽和的情況下，850百帕的氣溫與地面溫度大約相差8度，因此6度加上8度，約等於14度，剛好符合中央氣象署對「大陸冷氣團」的認定門檻。但若大氣如果沒飽和，那溫差就會大於8度；若大氣乾燥，那就要考慮輻射冷卻。

鄭明典說明，基本上，等到藍色、綠色邊界到達台北站以南時，就是大陸冷氣團最低限度的要求，提醒民眾注意。不過有網友詢問12月3日會冷嗎？鄭明典說，這還是因人而異。

氣象署說明，屆時冷空氣影響後，北部台灣白天高溫剩不到20度；周四清晨最冷，中部以北低溫下探15度至17度、南部則剩下18度至19度，空曠地區還再低1至2度，周五白天才會回溫。

