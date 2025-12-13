首波冷氣團要來了！遊客衝合歡山追雪、觀星‪

中午過後氣溫愈來愈低，但人潮卻不斷湧上合歡山。（圖／東森新聞）





入冬首波冷氣團報到，3500公尺以上高山有機會降雪，加上適逢雙子座流星雨登場，合歡山武嶺湧入大量人車，都是要來觀星、追雪，甚至有逢甲大學無人機研究社的學生帶了穿越機，飛行合歡山稜線，拍下高空震撼美景。但《EBC東森新聞》觀察發現，有遊客亂丟垃圾，製造髒亂，甚至還有人違規抽菸。

入冬首波冷氣團晚間就要抵達，追雪民眾滿心期待。（圖／東森新聞）

中午過後氣溫愈來愈低，但人潮跟車潮卻不斷湧上合歡山，武嶺亭擠滿遊客，大家穿好保暖衣物，有人想來搶看雙子座流星雨，更多人要等入冬的第一場雪，剛好是假日的關係，滿多人上來武嶺亭，大家穿得滿保暖的，就是因為冷氣團即將要報到了。

廣告 廣告

山上天氣晴朗，遠處雲海圍繞翠綠山頭，遊客們搶拍山巒美景。這群逢甲大學無人機研究社學生，還特地經過申請帶了穿越機飛行合歡山稜線，以不同角度拍下合歡的美景，呈現高空視角的震撼感。

逢甲大學無人機研究社陳彥綸：「拍攝的話，其實是可以貼著山峰去做前進，可以有速度感跟貼地感，然後再去刷沿著山巒去做飛行的感覺。」

逢甲大學無人機研究社張哲維：「感覺其實滿不錯的，因為其實今天的天氣也很好，早上的時候，那時候陽光其實也是不錯的，所以整體的拍攝感覺也是滿好的。」

不過遊客多，亂象也跟著來，有遊客把吃剩的橘子以塑膠袋裝著，丟在武嶺亭旁的欄杆上，四處都可看見空的餅乾包裝和瓶瓶罐罐等垃圾被丟在一旁，破壞大自然景觀，甚至還有癮君子大剌剌地在國家公園內抽菸，依照規定可罰2000元到10000元罰鍰。

入冬首波冷氣團晚間就要抵達，追雪民眾滿心期待，但公路局也提醒，週一（15日）前台14甲線合歡山公路有可能局部結冰，要上山前最好先確定天氣和路況。

更多東森新聞報導

4生肖要發了！冬至迎財運 一路旺到跨年

是你嗎？繳30元停車費爽中200萬發票 獎落這縣市

加盟主冷血虐狗！茶聚總部宣布終止合作：這天拆招牌

