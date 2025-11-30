首波冷氣團週三抵台？ 鄭明典PO圖「提1條件配合」會發生

時序將步入12月，全台降溫有感。資料照，周永受攝



入冬第一波冷氣團出現了？前中央氣象局長鄭明典PO出「850百帕氣壓預測圖」，表示週三（12/3）有條「藍綠交界線」將壓過台北以南地區，也就是說，若當時大氣飽和的狀況下，有可能出現首波冷氣團。

鄭明典30日在臉書上分享，觀察12月3日的「850百帕氣壓預測圖」，可看到藍色系、綠色系交會處落在台灣北部陸地上，而藍綠交會處代表氣溫「6度」，在大氣飽和的情況下，850百帕的溫度和地面氣溫大約相差「8度」，換句話說，屆時地面溫度剛好是14度（6+8=14），達到大陸冷氣團的門檻。

鄭明典分享12月3日的850百帕預測圖。翻攝自鄭明典FB

鄭明典進一步解析，若大氣沒有飽和，850百帕的溫度和地面氣溫，兩者溫差會大於8度，如果大氣愈乾燥，輻射冷卻就越強，氣溫也會跟著降低。

鄭明典強調，藍綠邊界到達台北觀測站以南，那是大陸冷氣團的最低限度要求，不過是否真會發生？鄭明典也在留言處回應網友說「可能還達不到」。

中央氣象數則提醒，下波冷空氣將在12月2日晚間抵達台灣，週三、週四降溫有感，北台灣白天高溫不到20度，中部以北低溫下探15度，南部則是18度。全台最冷時間點落在週四清晨，直到週五各地氣溫才回升。

氣象署解釋，所謂的大陸冷氣團，指的是在極地形成的氣團，因高空氣流推動，經中國華中地區，轉向東海、太平洋，為此才稱大陸冷氣團。

此外，冷氣團又有強弱之分，以台北站為基準，由弱轉強分別是東北季風、大陸冷氣團、強烈大陸冷氣團、寒流。

東北季風：台北日最低溫高於14度的冷空氣

大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度至14度

強烈大陸冷氣團：台北日最低溫降到攝氏12度以下

寒流：預測台北的「日最低溫」降到攝氏10度或以下

