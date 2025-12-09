



氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(9日)上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部17至23度，中部13至28度，南部13至29度，東部17至27度。

吳德榮指出，明日、週四(10、11日)天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼。週四晚至週五(12日)迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

廣告 廣告

吳德榮表示，週六(13日)白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二(14至16日)乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍將首次降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

更多新聞推薦

● 首波冷氣團週六來襲 吳德榮：挑戰10度以下