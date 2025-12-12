首波冷氣團週六夜發威！專家：中南部日夜溫差大 低溫不輸北部

[Newtalk新聞] 今(12)日至週六白天受東北季風影響，北東部仍有雨勢，但週六晚間起冷氣團南下，各地氣溫將明顯下滑並轉乾冷。氣象粉專天氣風險分析員林孝儒表示，這波冷空氣影響期間，沿海空曠地區及近山平地恐探12度低溫，日夜溫差劇烈，民眾務必做好保暖準備。





今日至明日週六白天，持續受東北季風影響，林孝儒預測，北部及東部為陰有短暫陣雨的天氣，氣溫約18至24度，整日偏涼。林孝儒特別提醒，迎風面北海岸至東北部山區「降雨機率高且降雨時間相對較長」，將有機會累積較多的降雨量，民眾外出請留意雨時行車視線與路況，前往山區亦要注意土石邊坡不穩定風險。至於中南部則為晴時多雲天氣，氣溫約18至27度，雖然白天較舒適，但早晚偏涼，日夜溫差大。

針對即將到來的變化，林孝儒說明，週六晚間起至週日則有機會受今年第一波冷氣團影響，各地氣溫將明顯走低並轉冷。隨著乾冷空氣南下，原本濕冷的北部及東部降雨可望減緩，轉為多雲並有陽光露臉的天氣，中南部則維持晴時多雲穩定天氣。





在氣溫變化方面，林孝儒表示，預測北部至東部高溫約16至19度，低溫約14至15度，沿海空曠、近山平地或東部縱谷有機會探至12至13度低溫。中南部高溫雖約20至25度，低溫約15至17度，但林孝儒強調，沿海空曠、近山平地「不排除下探至12-14度低溫」。這波冷氣團雖主要讓北部至東部帶來顯著降溫，不過中南部白天雖暖，受輻射冷卻影響，「清晨低溫不亞於北台灣」。





天氣風險進一步強調，這波冷氣團影響可延續至下週一，各地顯著轉冷，雖然白天陽光照射下，體感相對較舒適，但夜晚清晨輻射冷卻加強，寒意更明顯。林孝儒提醒，請民眾提前做好保暖與低溫防範，長者與心血管、呼吸道敏感族群務必留意晨晚外出時間與保暖層次，目前預測要到下週一白天冷氣團才會逐漸減弱，低溫逐步回升。

