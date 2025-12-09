首波冷氣團週末報到「低溫下探10度」！最冷時間點曝光

13日開始強冷空氣報到，有機會達到大陸冷氣團的標準，14日晚間、15日清晨及16日清晨是這波冷空氣最冷的時間點，平地挑戰10度以下低溫。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 今(9)天持續受到東北季風影響，上午迎風面北部和東半部持續有雨，不過氣象專家吳德榮指出，下半天開始這波冷空氣會逐漸減弱，雨勢也會趨緩，明(10)天和後天都是晴時多雲的好天氣；但13日開始強冷空氣報到，有機會達到大陸冷氣團的標準，14日晚間、15日清晨及16日清晨是這波冷空氣最冷的時間點，平地挑戰10度以下低溫。

吳德榮指出，今日上半天北部、東半部仍有明顯降雨，下半天季風漸減弱，雨勢逐漸減緩；北台整天偏涼、中南部白天舒適早晚涼。各地區氣溫為：北部17至23度、中部13至28度、南部13至29度、東部17至27度。

最新模式模擬顯示，明後天天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率；氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；不過後天晚間到12日迎風面水氣逐漸增加，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

13日白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，最新預報顯示可能是今年首波「大陸冷氣團」(台北觀測站≦14度)，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率；14至16日乾冷空氣南下，14到15日白天偏涼、早晚很冷，16日白天起冷空氣減弱，氣溫回升，14日晚間、15日清晨及16日清晨是這波冷空氣最冷的時間點，本島平地將挑戰10度以下低溫。

