首波冷氣團「最凍時刻」曝！低溫恐跌破10℃ 降雨時程一次看

記者柯美儀／台北報導

最冷時段落在下週一，空曠地區不排除下探10度。（圖／氣象署提供）

首波大陸冷冷氣團將在今（13）日午後起逐漸南下影響台灣，天氣風險分析師吳聖宇指出，冷空氣抵達前將先有水氣通過，白天部分地區仍有短暫降雨，入夜後轉為乾冷天氣，氣溫明顯下滑，明起各地感受轉涼，最冷時段落在下週一（15日），空曠地區不排除下探10度或以下。

今午後冷氣團南下 白天先雨後轉乾

吳聖宇表示，冷空氣真正到達之前，前緣部分將有中高層短波槽伴隨較多水氣通過，今日白天期間在新竹以北到東半部、恆春半島等地有短暫陣雨，中南部雲量也會較為增多，不過天氣仍較穩定，預估最快可能要等到今深夜至明晨，隨著短波槽通過台灣以北繼續東移，槽後的乾冷空氣南下，水氣明顯減少，北、東部的降雨就會逐漸停止下來。

今深夜至明晨轉乾冷 穩定天氣持續到下週二

吳聖宇指出，明日白天各地大致都是多雲到晴的天氣為主，僅花東、恆春半島等地有零星飄雨的機會，預估穩定晴朗的天氣可持續到下週二（16日），下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達，迎風面地區的天氣才會再有變化出現。

明日白天偏冷 北部高溫僅15至17度

溫度方面，吳聖宇表示，今日白天冷氣團影響還不明顯，但是受到降雨的影響，北部、東北部白天高溫預估在20-22度間，中部及花東地區高溫則有23-26度，南部地區高溫仍有26-28度左右。今晚起溫度逐漸下降，到明日清晨中部以北、東北部都市地區低溫可能降到14-16度，空曠地區有機會降到12-14度間，南部及花東都市地區低溫17-19度，空曠地區有可能降到15-17度間，開始有較明顯的涼意出現。

明日白天冷空氣持續南下，即使白天逐漸有陽光出來，北部、東北部高溫仍不易上升，預估高溫只有15-17度左右，中部及花東地區高溫也升得不高，大約只有19-21度，南部高溫仍比較有上升的空間，預估可以來到22-25度之間。

冷氣團最冷落在下週一 空曠地區恐探10度

吳聖宇指出，本次冷氣團溫度的最低點落在下週一（15日），中北部、東北部都市地區低溫只有12-14度，空曠地區可能降到10-12度或以下，整體偏冷；南部及花東都市地區低溫14-17度，空曠地區也能降到只有12-14度左右。

下週一白天起回溫 下週三東北季風報到再變天

下週一白天起冷高壓中心逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度回升，北部、東半部地區白天高溫21-24度，中南部地區高溫24-26度，不過夜晚在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，可能出現局部12-14度的低溫。

吳聖宇提到，下週二（16日）白天各地溫度會再進一步回升，北部、東半部高溫將可以來到23-25度或以上，中南部更可能來到26-28度。整體來看，這波大陸冷氣團強度還不是很強，持續時間也不長，不過已經會造成比較明顯的降溫，局部空曠地區也可能配合輻射冷卻作用而發生顯著低溫（10度或以下）的機會。

