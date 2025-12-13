首波大陸冷氣團來襲 吳德榮示警：低溫挑戰10度以下

入冬首波大陸冷氣團來襲！氣象專家吳德榮指出，今晚、明(15日)晨及週二(16日)晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

今晚、明(15日)晨及週二(16日)晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低。（圖／中央氣象署）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，乾空氣南下、雲層及降水回波南移消散中。最新(13日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(14)日至週二(16日)晨各地轉晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。

吳德榮指出，今晚、明(15日)晨及週二晨，因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍將為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準(台北氣象站≦14度)的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。因大氣轉乾，高山已喪失飄雪的機率。今日各地區氣溫為：北部10至19度、中部11至23度、南部13至28度、東部12至27度。

廣告 廣告

今(14日)晨4時紅外線雲圖顯示，台灣上空的雲層南移消散中(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，雲層所伴隨的降水回波亦逐漸南移消散(右圖) 。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會）

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二白天起至週三(17日)冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；週三晚至週四(18日)西半部晴朗，東側水氣漸增、北海岸、東半部轉偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，連三天都是白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大的天氣。週五、六(19、20日)有一些水氣從南海往台灣方向靠近，其對台灣的影響程度，由於各國模擬有明顯差異、且持續調整中，需再觀察。

延伸閱讀

慟！新莊民宅大火「16歲少女葬身火窟」

午夜地牛翻身！花蓮01:58規模4.5地震 最大震度3級

威力直逼輕颱蹂躪！「16縣市」恐飆8級強風 外出注意