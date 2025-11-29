首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光

生活中心／陳慈鈴報導

各界預估，下波冷空氣的強度不排除達到大陸冷氣團等級，記得做好禦寒措施。（示意圖／資料照）

週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。

氣象報馬仔指出，尤其中南部地區，白天暖、夜晚冷的反差更為明顯，日夜溫差可能拉大至10度左右，提醒早出晚歸的朋友務必適時增添衣物，家中長者晨運時也要特別注意清晨的低溫變化。

至於未來天氣如何？氣象報馬仔表示，要特別注意另一波冷高壓變化，預期於12月3日週三南下影響台灣，將影響至12月5日週五清晨，該波強冷空氣路徑較為南衝且速度偏快，研判週三晚間起各地氣溫將出現明顯轉變，尤其北部與東北部降溫最為迅速，12月3日晚間至12月4日清晨將會是最冷時段，亦不排除強度有增強為大陸冷氣團之趨勢。

氣象報馬仔還提醒，隨著冷空氣快速南下，12月3日週三入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感，務必注意保暖。

