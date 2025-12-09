首波大陸冷氣團週末殺來 「極凍10度時段」曝光！

生活中心／江姿儀報導



今（9日）受東北季風影響，北部及東北部天氣轉濕涼，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部地區及馬祖也有局部短暫雨。中央氣象署指出，明（10日）東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大。對此，氣象專家吳德榮指出，週六（13日）開始新一波冷空氣南下，週日（14日）到下週二（16日）乾冷空氣南下，「極凍時段」出爐，恐是今年首達「大陸冷氣團」等級，低溫下探10度以下。





吳德榮指出，今（9日）降水回波集中在北部陸地、東半部海上，北台降雨明顯。（圖／翻攝中央氣象署、民視新聞資料照）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄中指出，今（9日）清晨5時觀測數據顯示，低雲籠罩北部、東半部，降水回波集中在北部陸地、東半部海上，北台降雨明顯。根據最新歐洲模式（ECMWF）8日20時模擬，今（9日）上半天北、東降雨明顯，下半天雨勢趨緩，但北台仍偏涼，東南部早晚涼。

吳德榮指出，最冷時段落在週日（14日）晚上、週一（15日）清晨以及下週二（16日）清晨，恐挑戰首波「大陸冷氣團」，低溫恐下探10度以下。（圖／翻攝中央氣象署）

吳德榮提到，依最新模擬預測，明（10日）、週四（11日）兩天，氣溫回升、天氣轉乾；週四（11日）晚上到週五（12日）迎風面水氣稍增，北海岸、大台北東側及東半部有局部短暫降雨的機率。吳德榮特別表示，最新歐洲模式模擬有調整，冷空氣將於週六南下，屆時降溫，北台、東半部有局部短暫雨的機率。週日（14日）到下週二（16日）乾冷空氣南下，最冷時段落在週日（14日）晚上、週一（15日）清晨以及下週二（16日）清晨，恐挑戰首波「大陸冷氣團」，本島低溫恐下探10度以下，直到下週二白天冷空氣減弱，氣溫才回升。不過模擬模式仍會隨時調整，有待後續進一步觀測。

