首波大陸冷氣團、東北季風接力襲！雨下一整天 吳聖宇：恐跌破10度

生活中心／彭淇昀報導

今（13）日持續受到東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼。對此，氣象專家吳聖宇表示，今年入冬以來第一波大陸冷氣團將在今日午後起逐漸南下影響台灣，明晚到下週一清晨中北部、東北部都市地區低溫只有12-14度，空曠地區可能降到10-12度或以下，是本次溫度的最低點的時刻，接著下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達。

廣告 廣告

今年入冬以來第一波大陸冷氣團將在今日午後起逐漸南下影響台灣，接著下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達。（圖／翻攝自吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，今年入冬以來第一波大陸冷氣團將在今日午後起逐漸南下影響台灣，不過在冷空氣真正到達之前，前緣部分將有中高層短波槽伴隨較多水氣通過，今日白天期間在新竹以北到東半部、恆春半島等地有短暫陣雨，雨勢雖然不大，但是一整天都可能會有滴滴答答下雨的機會，預估最快可能要等到今日深夜至明（14）日清晨，隨著短波槽通過台灣以北繼續東移，槽後的乾冷空氣南下，水氣明顯減少，北、東部的降雨就會逐漸停止下來。

吳聖宇表示，明（14）日白天各地大致都是多雲到晴的天氣為主，可能只剩下花東、恆春半島等地還有零星飄雨的機會，這種比較穩定晴朗的天氣預估至少可以持續到下週二（16日），下週三（17日）下半天到晚間另一波東北季風再度抵達，迎風面地區的天氣才會再有變化出現。

吳聖宇提到，今日白天冷氣團影響還不明顯，不過今晚起溫度逐漸下降，到明日清晨中部以北、東北部都市地區低溫就可能降到14-16度，空曠地區有機會降到12-14度間，開始有較明顯的涼意出現；明日白天冷空氣持續南下，即使白天逐漸有陽光，北部、東北部高溫仍不易上升，不過，明晚到後天週一（15日）清晨是本次大陸冷氣團溫度的最低點，中北部、東北部都市地區低溫只有12-14度，空曠地區可能降到10-12度或以下，整體偏冷，務必要注意保暖，南部及花東都市地區低溫14-17度，空曠地區也能降到只有12-14度左右，同樣是蠻冷的，也是要特別注意保暖的準備。

到了下週一（15日）白天，冷高壓中心逐漸東移出海，冷空氣就會有比較明顯的減弱，各地白天溫度回升，北部、東半部地區白天高溫21-24度，中南部地區高溫24-26度，夜晚到下週二（16日）清晨在中北部、東北部空曠地區仍要注意輻射冷卻低溫發生的機會，還是有可能出現局部12-14度的低溫，日夜溫差變化較明顯；下週二白天各地溫度會再進一步回升，北部、東半部高溫將可以來到23-25度或以上，中南部更可能來到26-28度，又會開始變得溫暖起來。

整體來看，這波大陸冷氣團強度還不是很強，持續時間也不長，不過已經會造成比較明顯的降溫，局部空曠地區也可能配合輻射冷卻作用而發生顯著低溫（10度或以下）的機會，而且因為持續時間短，反而會讓溫度在短短2-3天內有比較明顯的起伏變化，日夜溫差也變得明顯，很容易著涼感冒。

更多三立新聞網報導

冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

歲末年終限定！北捷再推「1服務」 千人大讚：噴射祭又要開始了

赴日泡湯遭短髮男闖入！自稱「偽娘」3舉動露餡了 她崩潰：全被看光了

