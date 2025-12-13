首波寒流今晚到！一周內易誘發低溫猝死

每到冬天，溫差變大，還要提醒多注意身體狀態，可能一點小不舒服，就是心血管疾病、或猝死前兆。根據研究，每降低一度，未來一個月，罹患心血管疾病機率增加20%，其中容易引發猝死的心肌梗塞，機率上升2%，而這段話要注意的，不只是數字，還有未來一個月、這五個字，因為猝死，並不是溫度一下降就發生，通常是天冷後的2到6天，以為自己已經適應這溫度了，但其實身體還在反應，所以專家提出幾個警訊，包含血壓飆升，突然很容易喘、胸口悶，還有冒冷汗，都是自我觀察指標。

天氣冷走出外頭，帽子、圍巾保暖用品全上身，但是過往大家都認為，低溫是馬上猝發心血管疾病的殺手，但其實沒那麼簡單。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師 李家誠：「表面血管會收縮 ，減少溫度的散失，所以血壓會跟著升高，血壓升高的時候 心臟就要，花更多的力氣去跳動，那通常我們人的血液凝結，也會比較 黏稠度會增加，比較容易凝結。」

就像血液加入了濃稠劑，讓血管慢慢塞住，在天冷後2天到6天引爆，而英國醫學研究期刊也證實，冬天只要每降一度，未來一個月，罹患心血管疾病的機率，增加20%。

新光醫院心臟內科主治醫師 林姝含：「發生最多這個，心血管事件的時間點 並不是，天氣溫度最低的那個時間，甚至大概會是落在一周左右，它會發生一個高峰。」

台北慈濟醫院心臟血管科醫師 李家誠：「當變冷的時候，其實民眾會做一些保暖的措施，可能會比較少出門，那過2天到6天之後 有時候，覺得自己慢慢適應冷了，那出去 其實這才是，比較危險的時候。」

大愛電視記者 陳品潔：「在室內保持25度左右的室溫，對人體來說是最舒適，但來到戶外降到20度以下，這5度的溫差 就可能為，心血管健康 埋下風險。」

新光醫院健康管理部醫療副主任 柳朋馳：「(氣溫)差別在5度以上，這種情況 就要特別地小心，因為有可能就會造成我們，血管會急速地 要去應付，這樣子的一個溫差的變化，會出現一些異常的擴張，或者是要收縮，那假如說 本身血管的管壁上，有一些斑塊的 可能的形成，那這種都會增加，血管栓篩的風險。」

新光醫院心臟內科主治醫師 林姝含：「變喘 有沒有一些胸悶，吸不到氣等等這些，那甚至有一些，心血管疾病的病患，他的表現不是這麼典型，他可能會感受到，最近特別容易疲累，我以前可以爬兩層樓樓梯，我現在都爬不上去。」

不論年輕或高齡族群，最危險的往往都是，自己已經習慣"冷"的那幾天，本身有心臟病、抽菸、三高的民眾，更不能忽視。

