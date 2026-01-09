首波寒流來襲「玉山下雪一片白」！ 積雪1公分絕美畫面曝

玉山下雪一片白。（圖／中央氣象署提供）

受到輻射冷卻效應影響，各地氣溫快速下滑，入冬首波寒流達標。中央氣象署表示，玉山氣象站觀測降雪情況，自今（9）日清晨6時觀測起，截至8時許降雪持續中，目前積雪已達1公分。

氣象署表示，今日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度。

根據中央氣象署觀測資料，今日清晨玉山風口最低一度出現零下6.7度，目前約為零下4度。截至上午8點許，高山清晨最低溫依序是合歡山零下6.8度、玉山零下6.7度、雪山零下6.7度、桃山零下5.3度。

而玉山氣象站今日從清晨6時觀測有降雪現象，目前積雪已達1公分。現場可見一片白茫茫，山頭披上一層白霜的畫面相當動人，目前降雪持續中。

氣象署指出，高山氣溫偏低，夜間及清晨路面易結冰、霧淞、結霜，若水氣條件配合，海拔3000公尺以上及中部以北海拔2500公尺左右或以上的高山不排除有零星降雪或降下冰霰。

