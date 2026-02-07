生活中心／綜合報導

寒流來襲，今天（7日）白天開始就會有感降溫，越晚會越冷，但週六一早，台北市立動物園都還沒到開園時間，就有家長帶著孩子們來排隊，不過，人類保暖，動物也要防寒，大家都怎麼做？一起來看。

冷風呼呼吹，時不時飄點小雨，今年首波寒流來報到，台北市立動物園週六一早，還沒開園就有大小朋友來報到，不過，從穿搭看起來，還沒感受到，冷空氣威力。遊客：「就準備一些禦寒衣物，像羽絨外套、毛衣，還有毛線帽、圍巾，我們是從彰化上來的，本來就有規劃，這禮拜六日要在台北玩，跟前幾年的寒流比，今年還好，裡面就一件發熱衣、跟一件刷毛的大學T、然後還有鋪棉外套就這樣。」

廣告 廣告





首波寒流到！ 人類防寒「添衣」 動物「環境加溫、調飲食」

動物園園方替紅毛猩猩準備地熱、麻布取暖。（圖／民視新聞）





進園遊客明顯變少，家長帶孩子出門，保暖工作，以最外層厚外套為主，不再像過往的洋蔥式穿搭，玉米式搭法，主打裡面簡單，外套更暖。記者林莉：「寒流來襲，看我全身包緊緊，人類禦寒靠穿搭，動物園的動物們，禦寒就得靠專業，像是我們現在來到戶外區，紅毛猩猩區要避寒，全靠背後的地熱來幫助。」看著紅毛猩猩悠哉吹熱風，真的好羨慕，動物園園方早就已經替大家做好取暖工作，讓動物們，在戶外跑跳，累了、冷了、可以躲回洞裡也不著涼，像是環境加溫，多了保溫燈、地熱、或暖氣，加溫水體、或是多了擋風設施，還有麻布袋、厚乾草床，以及有些動物能喝到熱薑茶去寒。





首波寒流到！ 人類防寒「添衣」 動物「環境加溫、調飲食」

動物園內大貓熊也到戶外活動，吸引民眾圍觀拍照。（圖／民視新聞）





遊客：「今天有比較冷，騎摩托車比較冷，到這邊走路就比較暖，冷一點點而已。」美國遊客：「跟洛杉磯比起來，有一點點冷，很像我們那邊的下雨天，比較相似。」天這麼冷，花豹大哥直接攤在樹上休息，其他像是馬來長吻鱷，會躲到水底下，小爪水獺則有厚毛保暖，這天氣，還能下水呢！馬來熊活動明顯緩慢，溫度越晚越冷，動物們跟人類一樣，保暖有妙招，外用內服應有盡有。





原文出處：首波寒流到！ 人類防寒「添衣」 動物「環境加溫、調飲食」

更多民視新聞報導

降溫潮流來襲！全民動員迎接最強寒流 保暖清單曝光

今年首波寒流報到越晚越冷 氣象署下修雪線到1000公尺

寒流殺到！今起「越晚越冷」 北部山區有望降雪

