首波寒流發威！「17縣市低溫特報」雙北跌破6度 北台灣明晚再急凍

中央氣象署針對17縣市發布低溫特報、11縣市陸上強風特報。（本刊資料照）

新竹縣關西鎮5.4度、新北市石碇區5.5度！中央氣象署針對17縣市發布低溫特報、11縣市陸上強風特報，氣象專家吳德榮表示，今日至明日上午冷空氣略減弱，白天氣溫略為回升，但仍偏冷，明日下午至下週一另一股冷空氣再補充南下。

中央氣象署今（9日）指出，今日至明（10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，明日晚起另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；今日各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

全台各地白天天氣狀況一覽。（翻攝自中央氣象署官網）

低溫特報

中央氣象署6時35分發布低溫特報，強烈大陸冷氣團稍減弱，惟輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低；今晨台北、新北、桃園及新竹縣局部地區有6度以下氣溫，新北及宜蘭局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

全台各地平地低溫觀測一中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

非常寒冷的橙色燈號範圍，包含台北、新北、桃園、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。寒冷的黃色燈號範圍則有基隆、新竹市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、花蓮、金門有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

強風特報

中央氣象署4時16分發布陸上強風特報，東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、新竹縣、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、澎湖、連江局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片。

全台各地平地低溫觀測一中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

寒流達標

吳德榮於氣象應用推廣基金會指出，今晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，故僅北部、東北部符合強「輻射冷卻」的兩個要件：「晴朗、靜風」，故有全台最低氣溫、就發生在北台灣的特殊現象。今晨各地區平地的最低氣溫約在6至10度，台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。

今晨中層雲伴隨的降水回波很弱、且很零星，各地無降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日白天至明日上午、冷空氣略減弱，白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜、明晨強「輻射冷卻」效應、少部分地區還有更低氣溫出現的機率。今日各地區氣溫如下分別為北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。

今晨4：40紅外線雲圖顯示，中層雲向北移動、遮蔽中南部的天空（左圖）。4：50降水回波合成圖顯示，中層雲伴隨的降水回波很弱、且很零星（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

明下午至下週一（12日）清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降，早晚氣溫因「輻射冷卻」減弱、反而略升、但仍很低。下週一白天起至週四（15日）各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」仍強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大。故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈。

全台各地平地低溫觀測一覽。（翻攝自中央氣象署官網）

北台灣6度

截至6時40分觀測，新竹縣關西鎮「關西工作站」4時42分5.4度、新北市石碇區「國五S006K」5時40分5.5度、台北市北投區「台農院關渡站」4時9分5.9度、桃園市大溪區「大溪永福」5時20分6.3度、宜蘭縣壯圍鄉「大福」2時10分7.6度、基隆市七堵區「國三S007K」2時57分8.6度。台北、新北、宜蘭、桃園等多地測站觀測到10度以下低溫。

