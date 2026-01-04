首波寒流要來了！吳德榮曝時間點：低溫下探5度C

吳德榮指出，週三到週六因強冷空氣來襲，有機會達到寒流標準。資料照。李政龍攝



根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西4.8度。氣象專家吳德榮表示，週二（1/6）強冷空氣南下，週三至週六籠罩台灣，平地低溫下探5度，有機會成為入冬首波寒流。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（1/4）在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東半部外海的低雲逐漸消散；伴隨降水回波亦消散中。

強烈大陸冷氣團雖減弱、但輻射冷卻發威，部分縣市反而出現此波的最低氣溫；截至今午，本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮4.8度、苗栗頭屋鄉5.5度、苗栗造橋5.6度。各地區平地的最低氣溫約在7、8度。

吳德榮說， 最新（3日20時）歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至明天下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。

明晨部分地區因強輻射冷卻，仍有10度以下低溫。明晚至週二晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二上午起逐漸轉晴，強冷空氣緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三至週六強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫，降至5度以下，並成為入冬首波「寒流」，即台北測站≦10度。

