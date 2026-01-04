首波寒流要來了！吳德榮曝時間點：低溫下探5度C
根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西4.8度。氣象專家吳德榮表示，週二（1/6）強冷空氣南下，週三至週六籠罩台灣，平地低溫下探5度，有機會成為入冬首波寒流。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今（1/4）在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東半部外海的低雲逐漸消散；伴隨降水回波亦消散中。
強烈大陸冷氣團雖減弱、但輻射冷卻發威，部分縣市反而出現此波的最低氣溫；截至今午，本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹關西鎮4.8度、苗栗頭屋鄉5.5度、苗栗造橋5.6度。各地區平地的最低氣溫約在7、8度。
吳德榮說， 最新（3日20時）歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今天至明天下午、冷空氣續減弱，白天晴朗舒適、早晚很冷，日夜溫差大。
明晨部分地區因強輻射冷卻，仍有10度以下低溫。明晚至週二晨，另一波強冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫漸降。
吳德榮表示，最新模式模擬顯示，週二上午起逐漸轉晴，強冷空氣緊接南下，氣溫驟降，愈晚愈冷。週三至週六強冷空氣籠罩，其強度雖僅與前波相近、但因晴朗穩定，輻射冷卻的效應、猶勝前波；逐日的清晨，將再創入冬以來本島平地的最低氣溫，降至5度以下，並成為入冬首波「寒流」，即台北測站≦10度。
更多太報報導
寒流要來了！氣象專家指將一路「冷到1月中旬」 劇烈降溫時間曝
快抬頭！錯過今晚「超級月亮」要等年底 凌晨還有流星雨
長榮航空爆正副機長爭執事件 公司：機師暫停派飛調查 「滑行絕無超速」
其他人也在看
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷
又要轉濕冷！氣象專家表示，今（4）日白天明顯回溫，不過明日另一強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東部及恆春地區轉濕冷，週二（6日）晚間轉乾。而週三至週六（7日至10日）受到輻射冷卻影響，逐日清晨可能將至5度以下，成為入冬首波寒流，提醒年長者及心血管疾病患者，要注意日夜溫差變化劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱
暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 1
凍番薯了！氣象署低溫特報 9縣市今晚至明晨冷爆跌破10度
中央氣象署今（3）日下午發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，今晚至明（4）日上午新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及金門縣等9個縣市局部地區有10度以下氣溫發生的機率，氣象署對上述地區發布黃色燈號警報。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 2
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 13
全台急凍！強烈冷氣團接力強襲 專家：下周挑戰寒流等級
2026首波降溫來的又強、又猛！氣象專家林得恩提醒，這次冷氣團影響力強、降溫幅度大，將持續影響至周日（4日），而更強的一波冷空氣將在下周一（5日）緊接報到。根據預測，一月上旬氣溫偏低、持續時間較長，冷空氣強度不排除寒流等級，民眾需提前做好禦寒準備。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
「雲街」現蹤！粉專：強烈冷空氣正傾洩而下 18縣市低溫特報
全台急凍！今（2）日強烈大陸冷氣團強勢南下，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書貼出最新的衛星雲圖，指出海面上已出現大片整齊排列的「雲街」。粉專形容，強烈冷空氣正如同洪水般「傾洩而下」，這種冷平流雲系的出現，象徵冷空氣推進的速度極快且走向明確，網友紛紛留言感嘆：「光看雲圖就覺得發抖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16
先回溫再急凍！又一波冷氣團接棒 1/5體感低溫恐探5度
受到強烈大陸冷氣團及乾冷空氣影響，全台近日氣溫明顯下降，清晨寒意十足。氣象專家提醒，雖然週末天氣轉趨穩定、白天略有回溫，但夜晚與清晨仍須嚴防低溫；下週一開始，另一波強烈大陸冷氣團接力南下，恐帶來今年入冬以來最冷時段，部分地區體感溫度可能下探至5度。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
食物吃剩怎麼丟？新北市「廚餘回收新制」一次看 這6類不能丟
因應中央自115年1月1日起禁止家戶廚餘養豬政策施行，新北市環保局修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」公告，轄內家戶廚餘自115年1月1日起無須區分生熟廚餘，瀝乾水分後一併交付循線垃圾車廚餘桶，後續將優先以多元再利用方式處理，以達資源再利用目的。 環保局表示，非洲豬瘟疫情前，清潔隊收運之家戶廚餘分為生、熟廚餘，生廚餘採自主堆肥、高效堆肥、黑水虻生物處理及厭氧共消化等多元再利用方式處理；熟廚餘則作為畜牧場餵養豬隻使用。現因中央政策決定115年起禁止家戶廚餘作為養豬飼料，故隨之調整轄內家戶廚餘清運方式，不再區分生熟廚餘，均以再利用作為主要處理方式，在處理量能未充足到位前，則部分以脫水減積後以焚化方式處理。 環保局指出，已修正「公告本市一般廢棄物應回收項目及排出清除方式」之公告，於115年1月1日起生效，以利市民遵從；倘屬原委託合格清除處理機構處理一般垃圾或廚餘者，則仍可維持原收運處理方式，無須更動。另外，清潔隊收運家戶之一般垃圾或廚餘，皆應符合分類及瀝乾水份等相關規定，如有違反規定者，清潔隊得拒收。 環保局也說明，環境部亦已針對115年1月1日起至115年12月31日訂為緩衝常春月刊 ・ 1 天前 ・ 7
冷到沒完沒了！9縣市低溫特報 今晚、明晨凍破10度
氣象署發布低溫特報，提醒今(3)日至明(4)日晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷。此外，今(3日)晚間至明(4日)上午新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團、寒流怎麼分？氣象署出動「長身貓咪」圖解分級標準
中央氣象署指出，受強烈大陸冷氣團影響，今（2）日各地明顯轉冷，北部、宜蘭白天氣溫約12至13度，其他地區白天高溫多不超過20度；最冷時段落在今晚到明（3）日清晨。氣象署也在臉書專頁「報天氣」發文，並搭台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
今晨最低4.8度！氣象專家指要冷到一月中 恐有首波寒流
雖然一早露出陽光，但新竹今（4日）清晨5時39分新竹關西低溫4.8度。中央氣象署上午6時33分也針對全台20縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣恐6度以下，影響時間到上午。氣象粉專「林老師氣象站」指出，這波要一路冷到一月中旬，甚至可能出現首波寒流。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 發起對話
9縣市低溫特報！入夜急凍探10℃↓ 下波冷空氣恐「創最冷紀錄」
今（3）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署持續發布低溫特報，提醒今日下午至明日上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。不過專家提醒，這一波冷空氣仍可能不是最冷，預估下週還會有一波更強的冷空氣南下，屆時有機會刷新近期低溫紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 1
威力近逼輕颱！「15縣市」8級強風狂吹 周末寒風刺骨
中央氣象署於2日下午4時32分，針對全台「15縣市」發布陸上強風特報，因為受到東北風的影響，台灣北部和東北部地區即將面臨強風特報。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝
還沒冷完！挑戰入冬首波寒流 最凍6天時間點曝EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
快訊／台中以北下探10度！18縣市低溫特報 15縣市陸上強風
中央氣象署下午更新低溫特報，18縣市低溫特報包含8縣市非常寒冷的橙色燈號，慎防持續10度左右或以下氣溫發生的機率；另外，氣象署也對15縣市發布陸上強風特報。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
最冷恐下探8度！強烈冷氣團發威全面南下 最冷「這2天」時間點曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導強烈大陸冷氣團南下，冷空氣快速傾洩，全台明顯轉冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，首波強烈冷氣團已正式影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷
4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話