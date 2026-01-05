首波寒流要來了？專家給答案：入冬最強 「急凍6度」時間點出爐

（示意圖／CTWANT資料照）

今天（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷，高雄以北、宜蘭、花蓮及金門有局部10度以下低溫發生，本島平地最低溫在新竹縣關西6.5度，晚上起強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降。氣象專家表示，冷氣團強度不容小覷，伴隨輻射冷卻效應影響，西半部空曠地區低溫不排除下探至6到8度。

《ETtoday新聞雲》報導，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，這波冷氣團屬於乾冷型態，若以台北氣象站觀測標準來看，最低溫約落在10度左右，尚未降至10度以下，因此目前仍判定為「強烈大陸冷氣團」，尚未達寒流等級，但不論強度或持續時間，都較先前幾波冷氣團明顯，伴隨明顯的輻射冷卻效應，西半部空曠地區的清晨低溫不排除下探6度。

廣告 廣告

賈新興說明，冷空氣自今晚起逐漸南下，影響時間偏長，最冷時段可能落在週五（9日）下午過後，一直持續到週六（10日）清晨，冷空氣與夜間輻射冷卻疊加，使整體低溫狀況將持續約4到5天，成為入冬以來影響時間較長的一波冷氣團。

至於是否有機會降雪，賈新興表示，這波冷空氣雖偏乾，但在北部2000至2500公尺以上的高山地區，如太平山、拉拉山一帶，週四（8日）前後仍有機會出現降雪。此外，高山背陽路段可能出現結冰情形，提醒民眾上山賞雪時，務必注意交通與行車安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人

好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元

不是性愛畫面最噁！律師被腥夫「這照片」毀三觀：已把對方放進生活裡