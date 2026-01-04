首波寒流要來了！「跌破5度」連凍4天 明起轉濕冷

記者蔣季容／台北報導

入冬首波寒流要來了。（示意圖／資料照）

又要轉濕冷！氣象專家表示，今（4）日白天明顯回溫，不過明日另一強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東部及恆春地區轉濕冷，週二（6日）晚間轉乾。而週三至週六（7日至10日）受到輻射冷卻影響，逐日清晨可能將至5度以下，成為入冬首波寒流，提醒年長者及心血管疾病患者，要注意日夜溫差變化劇烈。

天氣風險分析師黃國致指出，今日強烈大陸冷氣團減弱，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。白天隨太陽露臉，溫度較為明顯回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫將回升到20至22度，中部及花東地區高溫21至23度，南部23至24度。夜晚到週一（5日）清晨要注意輻射冷卻造成低溫發生，中北部、東北部都市地區低溫13至15度，空曠地區低溫10至12度；南部及花東都市地區低溫15至17度，空曠地區低溫12至14度，局部地區仍可能有10度或以下低溫發生。

廣告 廣告

週一起轉濕冷 3地防雨

黃國致說明，週一至週二（5日至6日）另一強烈大陸冷氣團逐漸南下，同時水氣增多，桃園以北、東部及恆春半島地區轉多雲時陰局部有短暫陣雨天氣，週二晚間中高層乾空氣南下，天氣才會逐漸轉好。溫度方面，白天在北部及東北部地區高溫略降至15至22度，中南部及花東地區高溫21至25度，晚間溫度逐漸下降，中北部及東北部地區低溫會降到10至13度，南部及花東地區低溫會降到15至17度，空曠地區會再低1至2度。

週三至週六恐迎首波寒流

黃國致提及，週三至週四（7日至8日) 強烈大陸冷氣團持續影響，環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅東部及恆春半島有零星短暫雨情形。氣溫方面中部以北及東北部地區天氣寒冷，高溫約14至16度，低溫約10至12度；中南部及東南部地區高溫約20至23度，低溫約10至15度，日夜溫差大早出晚歸多留意。

黃國致透露，週五至週末（9日至11日）強烈大陸冷氣團稍減弱，各地維持多雲到晴天氣，僅東部及恆春半島仍有零星降雨情形。各地白天氣溫稍回升，但受輻射冷卻影響，早晚仍偏冷，西半部空曠地區仍有機會出現10度或以下低溫，日夜溫差大請持續留意。

此外，氣象專家吳德榮也提醒，週三至週六強冷空氣籠罩，受到輻射冷卻影響，逐日清晨可能將至5度以下，成為入冬首波寒流。提醒年長者及心血管疾病患者，要注意日夜溫差變化劇烈。

更多三立新聞網報導

5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命

繳電話費、停車費「發票爽中200萬」！獎落3縣市

台灣人超愛去！專家示警「1景點」爆規模7強震 恐引發大洪水

連2次強震都命中！郭鎧紋最新示警 「規模6以上」時間點曝光

