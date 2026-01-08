首波寒流達標！今晨5.8度「最冷時段」出爐 下週一氣溫才回升

首波寒流於昨晚達標。（圖／方萬民攝）

氣象專家林得恩表示，持續受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，台灣各地天氣寒冷，昨晚11時50分台北站氣溫已量測到攝氏10.4度，今年首波寒流達標。

今晨，各地低溫顯著，平地以新北石碇攝氏5.8度最低，台北北投攝氏6.1度次之；高山又以南投信義的零下攝氏6.7度最低（統計至今晨0400時）。不過，最冷時段可能還沒完，從各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在「今晚至明晨」，請特別加強注意保暖、防寒。

另外，林得恩也指出，今年首波寒流於1月8日達標，雖然時序上已進入冬季中段，與近五年相比，確實屬偏晚發生，但並非最晚。回顧近年寒流首次達標的時間，2025年出現在1月27日、為近五年最晚；2024年則較早，在12月21日；2023年為12月18日；2022年則出現在2月20日，是歷年最晚紀錄；而2021年則落在2020年的12月30日。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中指出，今（9日）晨北台灣因符合「強輻射冷卻」的兩大條件晴朗與靜風，成為全台唯一出現最低氣溫的地區。相較之下，中南部雲量較多、金門馬祖等外島風勢強勁，未能形成類似冷卻條件，呈現出氣溫分布上的特殊區域性差異。

吳德榮進一步表示，今日清晨雲層所帶來的降水回波非常微弱且零星，各地幾乎無降雨現象。根據昨（8日）晚20時歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新模式模擬顯示，今（9日）白天至明（10日）上午冷空氣略為減弱，白天氣溫小幅回升，但整體仍屬偏冷型態。今晚至明晨則再度受到「強輻射冷卻」效應影響，部分地區仍可能出現比今日更低的低溫紀錄。

今日各地預估氣溫如下：北部攝氏6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。

明（10日）下午起至下週一（12日）清晨，另一波冷空氣將自北方補充南下，預期週末白天氣溫將再度略降。雖早晚氣溫可能略有回升，但仍屬偏低水平，提醒民眾不可掉以輕心。

從下週一白天起至週四（15日），各地大致維持晴朗穩定天氣，隨著冷空氣逐日減弱，白天氣溫將逐步回升。然而受輻射冷卻影響，早晚氣溫依然偏低，且日夜溫差將進一步擴大。吳德榮特別提醒，整週氣溫變化劇烈，民眾應加強保暖，尤其家中若有年長者或心血管疾病患者，更需特別留意早晚低溫帶來的健康風險。

