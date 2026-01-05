首波寒流！清晨最低溫台南8度 明起至週六「早晚極寒冷」

強烈大陸冷氣團南下，今（6）天清晨因輻射冷卻影響，全台最低溫落在台南楠西，僅有8度，白天開始仍感受寒冷，北部多在15、16度，中南部則是20度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波冷氣團影響加上輻射冷卻影響，將一路冷到週六，夜晚到清晨要留意9度以下嚴寒低溫，氣象專家吳德榮也說，這幾天清晨都可能創下本島平地最低溫，將成為入冬以來首波寒流。

中央氣象署指出，今天西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，白天開始高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大，離島方面，澎湖晴時多雲，約15至16度，金門晴時多雲，11至16度，馬祖晴時多雲，10至11度。

12縣市發布低溫特報。圖／中央氣象署

降雨方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣；東北風偏強，基隆北海岸、桃園至台南、台東沿海或局部空曠地區及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海面浪高也會增大。

1/6全台天氣預報。圖／中央氣象署

「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專指出，這波強烈冷氣團影響時間長，加上輻射冷卻效應，預計會冷到週六（10）清晨，平原空曠地區、內陸近山區、丘陵地在夜晚至清晨之間，更要留意9度以下嚴寒低溫。





氣象專家林得恩進一步解釋，近日中南部比北部要冷的4大原因，包括夜間易散熱、北部雲層保溫、地形和地表條件，以及空氣濕度差異，他表示中南部雲量少、空氣乾燥，溫室效應較弱，熱量更容易向外輻射，因此清晨降溫最顯著，且中南部地勢平坦，冷空氣下沉滯留，加上北部東北季風和雲層宛如棉被覆蓋，減少夜間輻射散失，多個原因讓中南部持續低溫。





吳德榮也說，明起至週六輻射冷卻強，每天清晨都有機會創入冬本島平地最低溫，將成為首波寒流，他也提醒，白天有陽光出現不算寒冷，但入夜後是「極寒冷」，要等到周末氣溫漸升，才有稍稍回暖。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，6日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風，偏北風挾帶境外污染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

