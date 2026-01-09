首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」

生活中心／周希雯報導

今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」指出，截至今（9日）晨5時31分，本島縣市平地的最低氣溫前3依序為：新竹(關西鎮)5.4度，新北(石碇區)5.7度，台北(北投區)5.9度。台北測站亦已降至9.2度，入冬首波「寒流」達標，而本島平地最低氣溫降至5度，皆符合預期。值得注意的是，今晨中南部因雲多，而金馬外島則因風大，僅北部、東北部符合強「輻射冷卻」的兩個要件，也就是「晴朗、靜風」，故有「全台最低氣溫、就發生在北台灣的特殊現象」。

首波寒流達標…北台灣冒「1特殊現象」！週末又變冷「劇烈變化」持續1週

全台多個縣市發布低溫特報。（圖／翻攝「中央氣象署」官網）

吳德榮也說，今晨中層雲伴隨的降水回波很弱且零星，各地無降雨；最新歐洲模式模擬顯示，今（9日）白天至（10日）上午冷空氣略減弱，雖白天氣溫略回升、但仍偏冷；今夜（9日）、明晨（10日）因強「輻射冷卻」效應，部分地區仍有更低氣溫出現的機率。今日各地區低溫、高溫分別為：北部6至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部8至19度。

氣象署曾解釋「輻射冷卻」效應的影響。（圖／翻攝「報天氣-中央氣象署」臉書）

雖然這幾天冷空氣減弱，不過吳德榮提醒，明（10日）下午至下週一（12日）清晨，又有「另一股冷空氣再補充南下」，週末（11日）雖白天氣溫再略降，早晚因輻射冷卻減弱「反而略升」，但氣溫依舊很低。下週一（12日）白天起至週四（15日），各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升；但因「輻射冷卻」仍強，連日的早晚氣溫依舊很低，且日夜溫差擴大，「故幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈」。、

