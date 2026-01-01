首波強冷氣團南下衝台！專家曝「2地區」速跌剩8℃

生活中心／楊佩怡報導

強烈大陸冷氣團強勢南下，全台氣溫將由北往南陸續轉冷。降雨方面，基隆北海岸及大台北山區受地形影響，需慎防局部大雨；桃園以北及東半部則有短暫陣雨機率。另外，氣象粉專預估「這2天」是最寒冷時刻，各地低溫預估10～13度，非常寒冷。





首波強冷氣團直衝台灣冷吱吱！2地區速跌剩8℃…專家曝「濕→乾」：連凍2天

氣象粉專指出，2日、3日迎來首波冷氣團，最低溫恐下探8度。（圖／翻攝自臉書＠「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文表示，首波強烈冷氣團開始南下，各地風勢同步增強，粉專預估本週五、週六（2、3日）是最寒冷時刻，各地低溫預估10～13度。而粉專也提醒，各地平原空曠地區因輻射冷卻效應，內陸近山區及花東縱谷區因地形關係，於深夜至清晨期間，有機會下探8～10度嚴寒低溫。

廣告 廣告

雖然週日（4日）冷空氣稍微減弱，但緊接著到了下週一（5日）夜晚，還有另一波強冷空氣南下；粉專強調，後續還會有幾波源源不絕冷空氣到來，將導致1月上旬偏冷機率高，民眾要隨時注意天氣變化，小心不要著涼。

首波強冷氣團直衝台灣冷吱吱！2地區速跌剩8℃…專家曝「濕→乾」：連凍2天

週日（4日）冷空氣稍微減弱，但另一波強冷空氣將在5日南下影響台灣。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，元旦起各地氣溫驟降。北台灣白天最高溫約 16～17 度，南部可達 26 度，但入夜後中部以北低溫將下探 12～14 度。此外，氣象署稍早也發布低溫特報，新竹以北地區今（1日）下午起需防範持續性 10 度左右之極端低溫（橙色燈號）。

首波強冷氣團直衝台灣冷吱吱！2地區速跌剩8℃…專家曝「濕→乾」：連凍2天

氣象署針對部分地區發布「低溫特報」，提醒民眾須防範持續性 10 度左右之極端低溫。（圖／翻攝自中央氣象署官網）





原文出處：首波強冷氣團直衝台灣冷吱吱！2地區速跌剩8℃…專家曝「濕→乾」：急凍2天

更多民視新聞報導

因中共軍演…他勸別來台！日議員喊「應持續交流」被讚翻

2026第一道曙光去哪看？氣象專家曝「2地區」

台灣物價是日本2倍？外國人喊：同情台灣勞工

