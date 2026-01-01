首波強烈冷氣團來襲！這天最低溫下探8度 鄭明典：可能有一波氣溫驟降

（示意圖／CTWANT資料照）

受到大氣型態影響，今年首波強烈冷氣團即將報到，預計周五（1月2日）至周六（1月3日）將是入冬以來最寒冷時刻。中央氣象及氣象專家提醒，民眾需注意保暖，以應對急劇降溫。前中央氣象局長鄭明典指出，氣壓出現「橫槽擺正」，恐爆發寒潮，雖然這次達到寒流標準機率不高，但民眾仍要注意氣溫驟降，做好保暖措施。

鄭明典今（1月1日）在臉書發文表示，今日下午5時的500百帕高度場預報顯示，主要槽線呈現東西走向，氣象專業稱之為「橫槽」。隔日槽線逐漸轉為東北—西南走向，這一變化過程被稱為「橫槽擺正」，在統計上是最常出現寒潮爆發的天氣型態。鄭明典提醒，寒潮爆發除了氣溫低外，還需搭配氣溫快速下降的條件。雖然受暖化影響，本次寒流未必達到典型寒潮標準，但仍可能出現一波氣溫驟降現象。

另外，臉書知名氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今發文指出，首波強烈冷氣團南下，各地風勢將同步增強，周五至周六可能是最寒冷時刻，各地低溫約在10至13度，內陸近山區及花東縱谷因地形與輻射冷卻效應，深夜至清晨氣溫可能下探8至10度，形成嚴寒低溫。粉專提醒民眾務必做好禦寒措施，尤其是老人、小孩及外出族群。

而冷空氣影響將持續到周日（1月4日）才稍微減弱，但下周一（1月5日）夜晚仍有另一波強冷氣團南下，且1月上旬將持續有數波冷空氣補充，使這段時間全台偏冷機率高，因此建議民眾提前調整作息、添衣保暖，以減少低溫對生活及健康的影響。

