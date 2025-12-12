首波強烈冷氣團明報到！全台凍番薯 苗栗以北低溫下探10度

【緯來新聞網】台灣即將迎來入冬首波強烈冷氣團，預計明（13日）開始影響全台，尤其週六深夜至週日清晨，各地氣溫明顯下滑，屆時苗栗以北空曠地區最低可能出現10度低溫。

首波強烈冷氣團明報到。（圖／AP NENS）

氣象粉專「天氣風險」指出，這波冷空氣將從週六晚間開始發威，對台灣的影響將持續至下週一早上。雖然白天氣溫會略微回升，但夜晚與清晨將會明顯偏冷，尤其在苗栗以北的空曠區域，可能出現接近攝氏10度的低溫。



氣象分析師林孝儒預測，北部與東部地區白天高溫介於16至19度，夜間則可能降至14至15度；若是在東部縱谷、山區或沿海空曠地帶，氣溫還可能進一步滑落至12至13度。至於中南部，日間高溫落在20至25度之間，但清晨受輻射冷卻影響，局部地區也不排除降至12度上下。



雖然北部與東部會感受到明顯降溫，但這波冷空氣相對乾燥，有助於減少降雨機會。迎風面的北部與東部地區天氣將轉為多雲偶見陽光，中南部則維持晴朗或局部多雲的穩定型態。



氣象專家賈新興進一步指出，最寒冷時段可能出現在14日深夜至15日清晨，當時除了冷氣團持續影響，還會加上夜間輻射冷卻作用，使得苗栗以北部分地區降至10度左右的機率大增，台北市區也有可能出現13.7至14.2度的低溫。



林孝儒提醒民眾，冷空氣在下週一白天才會逐漸消退，夜間寒意仍不容小覷。建議民眾及早準備保暖措施，尤其是長者及患有慢性疾病者，更應注意清晨與夜間的防寒需求。

