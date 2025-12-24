２０２６首波提名 藍徵召謝龍介柯志恩蘇清泉吳秀華

國民黨24日召開中常會，黨主席鄭麗文（中）宣布通過2026首波縣市長提名作業，包括屏東縣蘇清泉（左）、台南市謝龍介（左二）、高雄市柯志恩（右二）及台東縣吳秀華（右一）。（記者王超群攝）

記者王超群∕台北報導

國民黨二十四日中常會正式通過二０二六年首波縣市長提名作業，將徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長，以及台東縣議會議長吳秀華參選台東縣長，黨主席鄭麗文拉起四位被徵召人選的手臂，高喊勝選口號。

國民黨表示，此次提名係依地方經營基礎、民意結構及整體選戰評估後作出決定，期盼透過具備立法與地方經驗的人選，深化地方治理論述，爭取選民支持。

中常會除進行縣市長提名外，也邀請立法院黨團總召傅崐萁就相關政局議題進行報告，並同步完成首波提名程序，後續將依既定時程，持續推動其餘縣市的選舉規劃。

除人事提名外，鄭麗文亦於會中宣布，將邀請前立法院長王金平出任國民黨最高顧問。鄭麗文表示，王金平從政五十年，對國民黨及國家公共事務貢獻良多，退而不休期間仍關心國政與社會發展，黨中央期盼借重其經驗與威望，為政黨穩健發展提供協助。

針對日前未出席王金平在高雄舉辦的感恩餐會，鄭麗文在中常會上表示，該餐會一開始即定位為高雄在地活動，若邀請黨主席出席，勢必須擴大邀請歷任黨主席、五院院長與相關人士，活動性質將有所不同，因此並未安排出席。

鄭麗文指出，王金平選擇在高雄舉辦餐會主要基於地方鄉親情誼考量，並不希望鋪張高調；由於國民黨高雄市黨部主委為柯志恩，相關談話引發外界聯想與解讀，她特別在中常會中加以澄清。

鄭麗文表示，她與王金平平時保持聯繫，王金平退休後的重要關懷方向，在於促進台灣內部和諧與團結，並關注兩岸和平發展。她指出，台灣社會不宜持續內耗對立，面對外在挑戰，國民黨將持續提出相關主張。

另有知情人士指出，鄭麗文就任黨主席後，考量黨務推動與社會穩定，需要具備高度資歷與威望的黨內前輩協助，經評估後決定以等同榮譽黨主席高度的「最高顧問」職務，敦請王金平協助國民黨在政局穩定、社會和諧、經濟發展及兩岸關係等層面，持續提供建議與經驗。