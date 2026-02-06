首波政見來了！黃國昌拋「都更新三箭」：讓新北市民安居樂業是我的使命

民眾黨4日於中央委員會完成黨內徵召程序，正式提名黨主席黃國昌參選2026年新北市長。黃國昌今（6）日召開「新北都更新幹線 快速效率三新箭」政見記者會，指出新北市正面臨「人老、屋老」的雙重困境，並提出「新北都更新三箭」，強調新北市不應該只是台北市的衛星，讓市民能夠安居樂業，是他參選新北市長責無旁貸的使命。

黃國昌表示，目前新北市65歲以上人口已超過80萬人，占404萬總人口數逾5分之1；同時，屋齡30年以上的老屋已超過90萬戶，其中約33萬戶甚至沒有電梯。他直言，在高齡化與老屋老化雙重夾擊下，恐形成所謂的都市孤島，「也就是我們的銀髮族、我們的壯世代朋友，長期生活在老舊公寓當中，不管是在行動、生活便利性上，甚至是在公共安全風險上，相對而言都是非常、非常的高。」對此，他提出新北都更新三箭。

第一箭：都更新幹線

黃國昌指出，現行都更程序曠日廢時，而「都更新幹線」的核心概念，在於只要送案，馬上列管。他進一步說明，對於100%沒有爭議，也就是地主跟屋主彼此之間都沒有爭議的案件，新市府承諾自案件列管首日起算，100個工作日內發照。

為達成此目標，黃國昌表示，將導入跨局處的平行審查機制，一方面進行都更審議；與此同時，針對建照進行實質預審，藉此提升整體行政效率，讓需要都更、需要老屋重建的民眾，不必再苦苦等待。

第二箭：都更特攻隊

針對無法一次取得全體同意、整合困難的都更案件，黃國昌主張市府應主動出擊，成立「都更特攻隊」。他認為，與其消極等待權利人自行化解爭議，新的新北市府應依循「公辦都更」精神，整合都更處的政策資源與新北住都中心的執行能力，主動進場協助整合，以化解因信任不足所造成的僵局。對於公共安全風險高，或具重大公益性卻長期卡關的案件，他也明言，必要的時候，公權力可以進入代拆。

第三箭：容積透明平台

黃國昌指出，長期以來，地主最困惑的問題在於「到底幾坪換幾坪」，以及「到底可以有多少容積獎勵」。他表示，過去因為資訊不對等、不透明，造成非常多不必要的猜忌跟誤會。因此，他主張成立「容積透明平台」，民眾只要輸入地號、基地面積、現況條件，系統即可試算可以爭取的最高容積上限，以及最適合的容積獎勵方案。

黃國昌強調，透過新北都更新三箭，可徹底解決新北市目前人屋雙老的困境。他直言，政治的核心在於執行力，市政重點不在於撒幣，而在於整合既有資源、既有人力，回應人民在日常生活中所面臨的實際需求。

最後黃國昌重申，新北市不應該只是台北市的衛星，也不應該只是一個通勤城市，徹底解決老屋與都更問題，讓市民能夠在這裡落地深耕、安居樂業，是他參選新北市長責無旁貸的使命。

