首波新北政見亮相 黃國昌推「都更三新箭」加速老屋重建

民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌今天（6日）公布首波競選政見，直指新北市人口老化與老屋問題並存。面對65歲以上長者已占人口五分之一、30年以上老屋逾90萬戶的現況，他提出「都更三新箭」，透過都更新幹線、都更特攻隊及容積透明平台，加速都更推動，改善居住安全，打造宜居環境。





針對都更進度緩慢，黃國昌說明，「都更新幹線」的核心概念為「送案即列管」，只要是地主、屋主無爭議的案件，首次列管後100個工作日內承諾發照，並透過平行審查機制，由跨局處聯席會議同步進行都更審查與建照預審，縮短行政等待時間。他直言，現行制度下，行政程序往往曠日費時，導致都更案件「不知何年何月才能完成」。

在「都更特攻隊」方面，黃國昌指出，過去整合過程中，權利人、屋主或地主彼此之間，常因法規理解與權利分配不同而陷入僵局。未來新市府將不再消極等待民間自行化解歧異，而是整合都更處與住都中心執行人力，主動進場協助整合，包含召開說明會、啟動行政調處，必要時行使公權力代拆，以打破長期卡關與信任不足的困境。





至於「容積透明平台」，黃國昌強調，民眾最關心的「都更到底是幾坪換幾坪？」，未來將透過可一鍵試算的平台全面公開。民眾只要輸入地號、基地面積、屋齡或樓層等條件，即可清楚掌握可爭取的最高容積上限與最適容積獎勵，讓都更資訊攤在陽光下，降低不確定性。





黃國昌強調，福利政見固然重要，但與其大量撒幣，不如整合既有資源與人力，在法規與行政流程中展現效率，回應市民最迫切的需求。他也直言，新北市是極具有發展潛力的城市，不應只是台北市的衛星與通勤城市，唯有徹底解決老屋問題與都更困境，才能打造真正宜居、可安居樂業的環境。（責任編輯：王晨芝）

