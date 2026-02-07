首波新北政見遭酸現在政策「加蔥」改名 民眾黨嗆綠噴政治口水

民眾黨。（中時資料照，袁茵攝）

民眾黨新北市長提名人、黨主席黃國昌7日到新莊區宏泰傳統市場發春聯與紅包。（吳嘉億攝）

民眾黨新北市長提名人、黨主席黃國昌今（7）日到新莊區宏泰傳統市場發春聯及紅包，對於民進黨新北議員卓冠廷質疑其首波「都更三新箭」政見，是將新北市府現有政策「加蔥」改名，刻意避開爭議案件，讓人質疑是在「選假的」。對此，黃國昌反嗆民進黨是急噴政治口水、看不到需求。

黃國昌表示，昨天黨內板橋區議員提名人林子宇已經回答非常清楚，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦。而民進黨的議員，甚至是發言人，只急著噴政治口水，看不到真正的需要。反問卓冠廷對於新北現在都更的速度、處理滿意嗎？如果他都覺得很滿意，顯然才是離新北市民的距離非常遙遠。

廣告 廣告

新北市議員陳世軒表示，對於昨天都更三新箭政見提出後，民進黨議員鋪天蓋地、緊張地瘋狂攻擊，從他們論調都是「這些都已經在做了」。反問民進黨議員變成新北市長友宜的市府發言人嗎？為了攻擊黃國昌，不惜去當侯的發言人。

陳世軒質疑，昨天自己提到海砂屋，民進黨議員也是一樣，認為海砂屋制度已經做很好，但去年6月在新莊，就有發生因為海砂屋天花板剝落砸到2位小朋友意外，直到今天還在處理，現況都是每天發生在市民日常生活當中。

【看原文連結】