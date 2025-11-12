首波普發1萬入帳！高雄網紅見「備註8字」酸爆：好意思說？

普發現金1萬元首波今（12）日凌晨開始入帳。（圖／資料照）

全民普發1萬首波今（12）日凌晨開始入帳，許多民眾已陸續收到銀行通知。過去因為罵陳其邁而爆紅的高雄網紅「張老大」，也收到了入帳消息，然而看到備註的8個字，讓他不忍了開酸：「好意思說？」

據財政部指出，符合首批領錢資格的人共計1046萬人，包括在指定期間預先登記以及約463萬符合直接入帳資格的民眾，以及583萬選擇登記入帳的人。民眾凡是在預登記期間及11月10日當天完成登記並經系統檢核成功者，款項將於11月11日18時起至11月12日依各銀行作業程序陸續入帳。

對此，臉書粉專擁有17萬人追蹤、YouTube擁有14.3萬人追蹤，曾自曝來自高雄的「張老大」，今天也發文公告「普發1萬入帳了」，可以看到凌晨2時16分有筆1萬元現金入帳，備註「全民+1政府相挺」，他看了難以接受，狠酸：「竟然好意思說政府相挺」，更建議備註應該要寫「藍白+1政府收割」，諷刺意味十足。

貼文曝光後，引來不少網友留言酸爆，「看這幾個字真噁心，好意思標註！」、「這個政府連最基本的羞恥心都沒」、「如果罷免成功？還有嗎」、「一會毀憲亂政一會政府相挺，真亂的執政黨」、「這政府連這種事情都要騙！」、「什麼都要置入」、「丟臉政府與綠政客，連這也要收割標註！」、「人不要臉連鬼都怕」。

