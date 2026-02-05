首波紙本文宣曝光！蘇巧慧塞滿政績：打造更宜居的新北

蘇巧慧推出首波紙本文宣。 圖：蘇巧慧辦公室提供

[Newtalk新聞] 民進黨立委蘇巧慧備戰新北市長選戰，並於今（5）日推出首波紙本政績文宣。蘇辦指出，A3 文宣中塞滿蘇巧慧三屆立委任期內各項為新北爭取的建設，以及國會問政成績單。其中，政績文宣封面也以「溫暖、創新、會做事」為主打標語，強調任內讓家庭更安心、照顧更用心、交通更順心，未來也會繼續努力打造更宜居的新北。

蘇巧慧首波紙本文宣寫滿自己的政績。 圖：蘇巧慧辦公室提供

蘇巧慧表示，她擔任立委以來，持續為新北爭取各項建設，包括 TPASS 行政院通勤月票 1,200 元北北基桃吃到飽，林口、五股、汐止、土城四大交流道增建，捷運萬大樹林線、三鶯線、環狀線、安坑及淡海輕軌、淡江大橋，新北汙水下水道改善、班班有冷氣、板橋兒童未來館，以及新北 43 所中小學操場、廁所共 230 多項校園建設。

此外，蘇巧慧也說，她在立法院內政委員會也積極推動多項修法，陸續成功爭取新生兒 10 萬元補助、公托及準公托補助、育兒津貼、私立大學學雜費減免、高中職以下免學費、不孕政治療以及入住長照機構補助。她希望打造的是讓市民更宜居的新北，因此從托育、年金、醫療與公共安全相關法案，每一項她都持續推動讓國家制度更健全，社會保障更完善。

蘇巧慧表示，她不是來拚一場選舉的輸贏，而是爭取一個可以為新北市服務、讓新北更好的機會，目前只是第一波紙本政績文宣，將在新北各區派報投放。未來，她也會針對自己的政見，透過基層掃街拜票、架設看板、製作政績與紙本政見文宣，以及社群短影音等陸、空戰方式，讓更多市民朋友了解她的成績，以及對新北的願景，爭取最多市民朋友的認同。

