首波非洲豬瘟清零 青農養豬協會喊：全面禁止廚餘養豬
農業部長陳駿季昨宣布，非洲豬瘟已達清零目標，今日中午12時起開放活豬運載，7日午夜零時起恢復拍賣、屠宰、屠體運輸。台灣青農養豬協會今天指出，第一波守住了，接下來挑戰還在，清零只是暫時目標，防範未然才能拉出防疫縱深，廚餘養豬是防疫最大漏洞，全面禁止已是刻不容緩的防疫手段，呼籲政府讓其走入歷史。
台灣青農養豬協會表示，非洲豬瘟來勢洶洶，台灣能守住這一波，不是因為誰天生知道、誰天生厲害，而是因為大家願意一起學、一起扛、一起做，真正扛住的人，是在第一線的豬農、獸醫、稽查員、清消隊、基層公務人員，他們沒有時間噴口水，只有時間穿防護衣、站豬舍、擋疫情。
台灣青農養豬協會指出，接下來的挑戰還在，病毒不會因為我們鬆口氣就消失，產業不能靠「有過沒事」來運作，大家要看到計畫、看到SOP、看到下一步，清零只是暫時目標，而是未來如何防範未然，拉出防疫縱深？
台灣青農養豬協會強調，廚餘養豬就是防疫非洲豬瘟的最大漏洞，既然知道破口在哪，更希望權責單位更積極面對這個問題，過去農委會副主委李退之、黃金城都稱只要發生第1例本土非洲豬瘟，就要禁止廚餘養豬，是否該思考不應該為了少數廚餘養豬戶利益，致數千億養豬產業於危境？
台灣青農養豬協會指出，非洲豬瘟疫區已是不可逃避的事實，要重回國際勢必然要讓國際相信台灣的生物安全與畜產環境符合國際標準，「全面禁止廚餘養豬」已是刻不容緩的防疫手段，希望中央、地方聽取產業界意見，讓廚餘養豬走入歷史，讓產業重新升級轉型，或許會有陣痛期，但豬農已經準備好了。
