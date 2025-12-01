首波體驗桃機T3北廊廳！旅客狂讚超舒適 還有「特製乖乖」拿

桃園機場第三航廈「北登機廊廳」，今（1）啟動試營運，總計新增八個大型登機門。清晨迎來首批近千名旅客搶先體驗，嶄新的橘色主視覺、大片落地玻璃，大獲好評。「北廊廳」也預計在年底前正式營運，預計每年可增加580萬人次服務量。

桃園機場第三航廈北廊廳啟動試營運，首日有3航班投入。圖／台視新聞

桃園機場第三航廈北廊廳，1號啟動試營運，首日有華航跟長榮飛札幌、星宇飛曼谷等3航班投入，共968名旅客搶先體驗。不少旅客更是在報到時，才驚喜得知成為試營運的首批使用者，有旅客還表示「比較有國際的感覺，以前比較壓迫，現在寬敞比較舒服」。

北廊廳從第二航廈D10延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共8個登機門，預計每年可增加580萬人次服務量。

候機室深獲好評。圖／台視新聞

由國際知名設計師羅傑斯團隊設計的候機室，採高挑通透設計，新的座椅除了升級成防潑水外，也設置插座供旅客使用，免費的按摩椅更讓旅客能在候機時一邊放鬆、一邊觀賞窗外班機運行，候機室內的螢幕也全新升級，讓大家可以更清楚得知航班資訊與各種相關消息。

為慶祝首日試營運，桃機公司也特別準備以機場元素設計的「乖乖」作為小禮物，贈送給參與的旅客。北廊廳預計年底前正式啟用，而第三航廈的主體、南廊廳以及多功能大樓，也預計將在2027年全面完工，未來第3航廈，一年可新增4千5百萬人次，也讓桃機整體量能可突破8千萬人次。

桃機公司也特別準備以機場元素設計的「乖乖」作為小禮物。圖／台視新聞

第三航廈的主體、南廊廳以及多功能大樓預計2027完工。圖／台視新聞

桃機公司期望，透過試營運讓第三航廈正式啟用時達到最好的品質，桃機公司董事長楊偉甫也表示「運轉的過程中，就是要找到有沒有要改進的地方、能夠精進的地方有多少，這是我們努力的目標，在正式營運前我們會做好所有的準備工作」。

桃園／林注強、王華琳、魏珏如 責任編輯／陳俊宇

